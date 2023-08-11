Как в Беларуси развивается уличный спорт? Поговорили с заместителем главы администрации Московского района

Беларусь по праву считается спортивной страной. Здоровье людей, развитие физкультуры и спорта – приоритетное направление социальной политики. Особое внимание в нашей стране уделяется совершенствованию физического воспитания детей и молодежи, рассказали в программе «Решение есть!» на СТВ.

Сергей Шуманский, ведущий:

Спортивные площадки в столице с каждым годом становятся все популярнее и востребованнее. Причем это центр притяжения не только для молодежи, но и для жителей старшего возраста, для людей с ограниченными возможностями. Заниматься на тренажеры нередко приходят целыми семьями. Но есть у такого уличного спорта и достаточно серьезная проблема – качественно оснащенных площадок для постоянных занятий сегодня в столице недостаточно. Хотя их количество и увеличивается с каждым годом. Как сделать уличный спорт не только популярным, но и комфортным? Об этом и не только поговорим с заместителем главы администрации Московского района столицы Валентином Коноплевым. В чем заключалась суть обращений граждан, которым мешала площадка?

Сергей Шуманский:

Предлагаю продолжить разговор про эту ситуацию, которую мы разбирали в сюжете. Она действительно очень необычная. Вчера мы общались впервые в практике. Местным жителем мешает не просто само расположение площадки, а звук, который доносится со спортивной площадки. И вот как оказалось, не мешает, вроде должен был быть у нас главной герой, а она к нам не вышла и ничего не рассказала. Может, вы немножко подробнее расскажете, сколько длились эти обращения? В чем суть этих обращений была?

Валентин Коноплев, заместитель главы администрации Московского района Минска:

Да, в рамках реализации республиканского социального проекта по поддержке здорового образа жизни в 2021-м году была проведена реконструкция данного межшкольного стадиона. Как мы видели, на территории спортивного ядра были обустроены площадки для футбола, комплексные спортивные площадки, антивандальные тренажеры и открытые площадки с тренажерами. Самое главное – это футбольное поле с искусственным покрытием для занятий футболом, с кабинками для переодевания и современными трибунами с обогревом. И нужно отметить, что данный объект предназначен не только для учащихся близлежащих школ, но также для всех жителей района данный объект открыт. Строительство такого объекта выполнено по самым современным стандартам, это позволило сделать площадки безопасными и высокотехнологичными. Сергей Шуманский:

С каких пор вы столкнулись с этим моментом, что пошли обращения от конкретного человека? Валентин Коноплев:

Я бы сказал, что как таковых обращений не было, это, наверное, такое мнение одного либо нескольких человек о том, что от работы данных тренажеров, от занятий на тренажерах есть шум, который мешает в жизнедеятельности человека. Мы проводили ряд встреч при общении в трудовых коллективах учреждений, на родительских собраниях. Данные факты не подтверждаются, наоборот – люди высказывают слова благодарности, признательности за то, что есть такая возможность заниматься видами спорта для учащихся, для всех, кто желает быть в форме, быть подтянутым, приобщается к здоровому образу жизни. Вместе с тем среди жителей на таких встречах возникали предложения усовершенствовать данную работу. Возможно, ограничить работу данных тренажеров и нахождения там занимающихся в ночное время суток. Поэтому в ходе бесед приходили к единому пониманию о том, что мы вывешивали объявление, что нужно соблюдать режимные моменты. Также подготовили текст объявления, разместили его вблизи тренажеров для того, чтобы нашим людям еще раз напомнить о правилах эксплуатации тренажеров в соответствии с правилами пользования ими. Сергей Шуманский:

И какие-то были даже конструктивные приняты доработки в тренажеры. Мы вчера разговаривали с представителем УКСа, после этих обращений уже, да?

Валентин Коноплев:

Да, дело в том, что когда в ходе встреч или там при каких-то вопросах осуществляется выход на место, анализируется ситуация на месте. И мы убеждались в том, что оборудование находится в технически исправном состоянии, что дефектов и нарушений в работе не имеется, при использовании спортивных тренажеров никакой дополнительный шумовой эффект не создается. С заказчиком «УКС Запад» и специализированной организацией мы приняли дополнительную миру, мы установили подушки в места соприкосновения подвижных элементов спортивных силовых тренажеров. Кто победил – защитники тишины или спортсмены? Рассказываем, чем закончилась история с тренажёрами на Алибегова – подробности здесь. Сергей Шуманский:

Все эти тренажеры сертифицированы, они имеют какие-то документы, что они не просто сварены на коленке? Валентин Коноплев:

Безусловно, ведь строительство данного объекта осуществлялось в соответствии с проектно-сметной документацией, которая прошла все необходимые согласования, получила положительное заключение и была утверждена в установленном порядке. Проектное решение по объекту полностью соответствует требованиям нормативных документов действующего законодательства.

Сергей Шуманский:

То есть мы здесь просто приходим к ситуации, что мешают не тренажеры, мешали люди, которые на них занимаются. Не всегда, наверное, люди порядочные... Валентин Коноплев:

Наверное, я бы сказал, что на встречах, когда обсуждали всевозможные варианты, кто-то предлагал установить дополнительное ограждение, но потом присутствовали специалисты, говорили, что это будет неэффективно и бесполезно, потому что это открытая площадка, полностью оградить никак не получится. Приходили к выводу, что все-таки нужно воспитывать культуру поведения и культуру использования данных тренажеров среди населения. С этой целью как раз таки разработали памятку, в которой убедительно просили наших жителей осуществлять эксплуатацию спортивного оборудования в соответствии с требованиями. При проведении занятий плавно поднимать опускать элементы конструкции, не допускать срывов, не бросать с усилием о твердую поверхность подвижные элементы. Если в планах строительство новых спортивных площадок? Сергей Шуманский:

Эта площадка здесь не единственная в районе. Подобные спортивные объекты построены, существуют, может быть, в планах их строительство?

Валентин Коноплев:

В Московском районе функционирует 36 учреждений общего среднего образования, два учреждения дополнительного образования, базы учреждений оснащены плоскостными сооружениями спортивного назначения. Это и спортивные ядра с футбольными полями, это беговые дорожки, это поле для хоккея на траве, многопрофильные площадки. На базах средних школ № 215, № 161 расположены антивандальные тренажеры, все эти плоскостные спортивные сооружения находятся в свободном доступе для занятий физической культуры и спортом. Сергей Шуманский:

Когда-то, если я не ошибаюсь, в интернете нашел информацию, одна из самых крупных первых спортивных площадок была построена в парке Павлова. Сейчас она тоже пользуется популярностью? Валентин Коноплев:

Площадка для воркаута расположена в парке Павлова, пользуется популярностью среди населения. Загружена как в летний период, так и в зимний период. Мы можем наблюдать, насколько пользуется спросом, востребована среде населения. При общении с занимающимся мы только слышим просьбы и пожелания, чтобы таких площадок и возможностей для занятий видами спорта появлялось больше и больше. Как развивается уличный спорт в стране?

Сергей Шуманский:

Я спросил, потому что вы, наверное, первопроходцами в Минске были уличного спорта. Может, есть уже какие-то планы, которые можно рассказать жителям и района, и города? Обычно ко Дню города планируются подарки для жителей. Валентин Коноплев:

Традиционно уже складывается, что ко Дню города либо к какому-то празднику жителям города дарят подарки. Одним из таких подарков в сентябре будет введен в эксплуатацию детский сад на улице Чюрлениса. Сегодня это современные здания с благоустроенной территорией, с наличием детского игрового, надворного спортивного оборудования. Это те учреждения, в которых созданы максимально комфортные условия для пребывания детей. В прошлом году в районе Грушевки была открыта спортивная площадка, тоже это стало хорошим подарком для наших жителей и не только микрорайона, но и в целом района и города. Сергей Шуманский:

Какая-то обратная связь поступает по поводу тех же спортивных площадок от жителей, учреждений образования?