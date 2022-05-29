Доцент РАНХиГС о ЕАЭС: «Не нужно, мне кажется, делать расширение Союза самоцелью»

И хотя белорусская армия, как говорится, пребывает в минутной готовности, мы подчеркиваем оборонительный характер нашей военной политики. А вот в экономике Беларусь готова на более решительные меры. Не сидеть сложа руки и не ждать, что все самой собой образуется. К этому Александр Лукашенко призвал лидеров стран-участниц ЕАЭС. Саммит ЕАЭС состоялся на неделе в Бишкеке, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Сергей Рекеда, доцент Базовой кафедры евразийской экономической интеграции Института права и национальной безопасности РАНХиГС при президенте России:

Нужно смотреть на то, какие это страны. Если это Узбекистан, который в ближайшие несколько лет станет после России самой густонаселенной страной на постсоветском пространстве с серьезным индустриальным потенциалом, тогда да. Я думаю, что такое расширение было бы полезным для Союза. В любом случае, как справедливо и белорусский президент на саммите сказал, что не нужно замыкаться внутри ЕАЭС, но и не нужно, мне кажется, делать расширение Союза самоцелью.

Следующее заседание Высшего совета намечено на декабрь в Бишкеке. А вот 29 мая теперь станет символом интеграции. 8 лет назад в этот день был подписан Договор о ЕАЭС. В знак солидарности и углубления сотрудничества дата объявлена Днем Евразийского союза.