Возрождение из аварийного состояния – каплицу-усыпальницу Ожешко открыли после реставрации

Еще недавно – на грани утраты, сегодня – возвращенная к жизни. В Дрогичинском районе после масштабной реставрации открыли каплицу-усыпальницу рода Ожешко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Памятнику архитектуры более 185 лет.

Сохранить историческую жемчужину удалось буквально всем миром – благодаря добровольным пожертвованиям, средствам, заработанным на субботниках, а в решающий момент – при поддержке фонда Президента по сохранению культуры и искусства. Теперь на туристической карте Беларуси появилось еще одно знаковое место, где прошлое говорит языком камня. Репортаж Кристины Протосовицкой.

Эталон полесской неоготики. Каплица-усыпальница авторства известного архитектора Франтишка Яшчольда. Его рукам принадлежит и проект Косовского замка. Фамильная часовня рода Ожешко построена в 1849 году, но прослужила семье по своему прямому назначению недолго.

Сергей Крук, реставратор:

Храм католический, каплица и крипта как одно целое принадлежало Ожешко до 1919 года. Это одна из лучших реставраций в нашей стране. Потому что практически все вернулось в первозданный вид. Каждый фрагмент, каждый элемент лепнины, чугуна, крыши, водосточной системы медной приобрело тот вид, который был при исполнении и задумке Яшчольда. Элементы неоготики и классицизма, в которых величие и стать, ажурное великолепие и легкость в лепнине. Возрождение часовни – это результат огромного труда и любви к своей малой родине.

Кристина Протосовицкая, корреспондент:

Реставраторы практически с нуля отстроили всю медную кровлю и свод. Восстановили цвет фасада и характерную лепнину. Отлили в чугуне два из четырех крестов. А ведь белорусский Нотр-Дам мог исчезнуть навсегда! Шпиль обрушился, стропильная система обветшала. Каплицу в Закозеле спасали всем миром – средства на противоаварийные работы выделили из фонда Президента по поддержке культуры и искусства. Всего реставрация обошлась почти в четыре миллиона рублей – практически треть выделили из местного бюджета.