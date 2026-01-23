Новые правила и обязанности! Рассказываем, что поменялось в Законе «О защите прав детей»

Защита детства – один из ключевых приоритетов государственной политики. На минувшей неделе в Беларуси вступили в силу поправки в Закон «О защите прав детей», которые усиливают ответственность взрослых и расширяют меры безопасности для несовершеннолетних в современной информационной среде, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Новые нормы выстраивают более жесткую и одновременно системную модель ответственности – от требований к тем, кто работает с детьми, до роли родителей, в том числе в онлайн-жизни ребенка. Причем государство делает ставку не на запреты, а на профилактику, осознанность и совместную работу семьи, школы и профильных служб.

Расширенная проверка для педагогов, прямая ответственность родителей за онлайн-жизнь ребенка и системная профилактика в школах. Это основные новшества в законе «О защите прав детей». Главный акцент – на формирование безопасного цифрового пространства, где молодежь сможет развиваться, не сталкиваясь с угрозами из интернета.

Светлана Одинцова, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Цель изменений – это повышение эффективности государственных мер по защите детей, а также совершенствование механизма защиты детей от информации, причиняющей вред и здоровью, и развитию. Сегодня наши дети попадают в информационную среду. И родители беспокоятся о безопасности своих детей, какое влияние оказывает. Чтобы сегодня мы воспитывали достойного гражданина нашей республики. И поэтому с целью достижения гармонизации между потребностью государства воспитать достойного человека и потребностью ребенка быть в информационном поле – вот этот закон как раз и сблизил все мосты в решении вопросов.

Чтобы стать педагогом, теперь недостаточно одного диплома. Каждый кандидат будет проходить многоуровневую проверку на соответствие строгим требованиям закона. Наниматели получили право проводить психологическое собеседование. Вводится и подписание специального документа – обязательство не нарушать права ребенка. Это позволит допускать к работе с детьми только самых надежных, психически устойчивых и профессионально подготовленных специалистов.