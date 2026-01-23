В 2026 году усилят взаимодействие молодых медиков Беларуси и России
Сегодняшние прорывы в медицине показывают, как важно не только создавать новые технологии, но и укреплять профессиональные связи. Об этом говорили на заседании комиссии Парламентского собрания Беларуси и России по здравоохранению, где обсуждалось сотрудничество молодых медиков. Встреча прошла в Гродненском облисполкоме, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В течение 2025 года комиссия активно занималась вопросами равного доступа граждан обеих стран к системе здравоохранения в Беларуси и России. На этом пути уже многое сделано, но точку ставить рано. Необходимо продолжить информационную работу среди граждан и медицинских учреждений.
Сегодня у парламентариев есть возможность выходить на прямое общение студенчества, науки и практикующих врачей. На 2026 год запланирован совместный семинар белорусских и российских молодых медиков, на заседании комиссии выработали его повестку. Она касается практического здравоохранения.
Валерий Малашко, председатель комиссии Парламентского собрания Беларуси и России по здравоохранению:
Мы видим, что вопросы биоэтики, вопросы ответственности врача, врачебная ошибка – это все то, что сегодня требует обсуждения не только в профессиональной среде, а и своего должного юридического обоснования. И, конечно же, понимание того, что здравоохранение – это очень чувствительная отрасль социальной сферы, вопросы являются сегодня не узкопрофессиональными и требуют общения и обсуждения на уровне комиссии, с участием широких слоев профессионального сообщества как России, так и Беларуси.
Елена Перминова, председатель комитета Совета Федерации России по социальной политике (Россия):
Есть хорошие практики и в Беларуси, и в России. Наша задача, как парламентариев, их объединять и распространять самые лучшие практики, чтобы они действовали и в нашей стране, и в Беларуси.
Комиссия ознакомились с деятельностью Гродненского медицинского вуза, перинатального центра и университетской клиники. Парламентарии увидели новые подходы по оказанию высокотехнологичных видов помощи на крупных клинических базах.