В 2026 году усилят взаимодействие молодых медиков Беларуси и России

Сегодняшние прорывы в медицине показывают, как важно не только создавать новые технологии, но и укреплять профессиональные связи. Об этом говорили на заседании комиссии Парламентского собрания Беларуси и России по здравоохранению, где обсуждалось сотрудничество молодых медиков. Встреча прошла в Гродненском облисполкоме, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В течение 2025 года комиссия активно занималась вопросами равного доступа граждан обеих стран к системе здравоохранения в Беларуси и России. На этом пути уже многое сделано, но точку ставить рано. Необходимо продолжить информационную работу среди граждан и медицинских учреждений.

Сегодня у парламентариев есть возможность выходить на прямое общение студенчества, науки и практикующих врачей. На 2026 год запланирован совместный семинар белорусских и российских молодых медиков, на заседании комиссии выработали его повестку. Она касается практического здравоохранения.