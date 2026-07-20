Научный тандем Минска и Пекина: какие перспективы открывает белорусско-китайская лаборатория?

Какие проекты уже стартовали и какие перспективы открывает этот научный тандем – в репортаже Глеба Прокофьева.

От новых лазерных технологий и экологического мониторинга до исследований глубин океана, атмосферы и даже космоса. Отечественные ученые приступили к реализации первых проектов совместной белорусско-китайской лаборатории «Интеллектуальное зондирование в экстремальных условиях». Она создана в рамках глобальной инициативы «Пояс и путь» и объединяет белорусские научные школы с китайскими инвестициями и технологическими возможностями, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Первые шаги в масштабном проекте: ученые уже работают над конкретными задачами. Одна их них – создание эффективных ультрафиолетовых светодиодов. После многочисленных лабораторных исследований «светить» они должны дольше в сравнении с уже существующими. Сегодня ресурс таких источников света не превышает 5 тысяч часов. Максимальные показатели еще предстоит определить – ученые готовы к длительной серии экспериментов. Наши специалисты намерены поделиться многолетним опытом в сфере лазерных технологий.

Евгений Луценко, заведующий Центром «Широкозонная нано- и микроэлектроника» Института физики имени Б.И. Степанова НАН Беларуси: Если вам надо убить вирусы, эффективнее чем ультрафиолетом их не убьете. Поэтому ультрафиолетовые излучения сейчас используются везде. Для дезинфекции помещений, дезинфекции воздуха в кондиционерах. Главное, что это уже вышло даже в сельское хозяйство. Излучение убивает грибки всевозможные на листьях. Делается это ночью, когда не очень активен лист, чтобы ему минимум вредить.

Финансирование проекта практически полностью обеспечивает китайская сторона, а Минск предоставляет свои научные школы и передовые технологии. Исследователи сосредоточатся на разработках, которые необходимы экономикам двух стран. В планах – создание уникальных сенсоров для экологического мониторинга и охраны природы.

В будущем ученые планируют выходить на рынок медицинских сенсоров. Это направление – одно из самых перспективных, хотя и наиболее сложных: постановка диагноза человеку на основе приборных показаний требует особой точности. И достичь ее можно лишь благодаря разработке принципиально новых инновационных подходов.