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Научный тандем Минска и Пекина: какие перспективы открывает белорусско-китайская лаборатория?

20 июля 2026 17:53
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От новых лазерных технологий и экологического мониторинга до исследований глубин океана, атмосферы и даже космоса. Отечественные ученые приступили к реализации первых проектов совместной белорусско-китайской лаборатории «Интеллектуальное зондирование в экстремальных условиях». Она создана в рамках глобальной инициативы «Пояс и путь» и объединяет белорусские научные школы с китайскими инвестициями и технологическими возможностями, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Какие проекты уже стартовали и какие перспективы открывает этот научный тандем – в репортаже Глеба Прокофьева.

Научный тандем Минска и Пекина: какие перспективы открывает белорусско-китайская лаборатория?-2

Первые шаги в масштабном проекте: ученые уже работают над конкретными задачами. Одна их них – создание эффективных ультрафиолетовых светодиодов. После многочисленных лабораторных исследований «светить» они должны дольше в сравнении с уже существующими. Сегодня ресурс таких источников света не превышает 5 тысяч часов. Максимальные показатели еще предстоит определить – ученые готовы к длительной серии экспериментов. Наши специалисты намерены поделиться многолетним опытом в сфере лазерных технологий.

Отечественные ученые начали работу над проектами совместной белорусско-китайской лаборатории.

Научный тандем Минска и Пекина: какие перспективы открывает белорусско-китайская лаборатория?-4

Евгений Луценко, заведующий Центром «Широкозонная нано- и микроэлектроника» Института физики имени Б.И. Степанова НАН Беларуси:
Если вам надо убить вирусы, эффективнее чем ультрафиолетом их не убьете. Поэтому ультрафиолетовые излучения сейчас используются везде. Для дезинфекции помещений, дезинфекции воздуха в кондиционерах. Главное, что это уже вышло даже в сельское хозяйство. Излучение убивает грибки всевозможные на листьях. Делается это ночью, когда не очень активен лист, чтобы ему минимум вредить. 

Научный тандем Минска и Пекина: какие перспективы открывает белорусско-китайская лаборатория?-6

Финансирование проекта практически полностью обеспечивает китайская сторона, а Минск предоставляет свои научные школы и передовые технологии. Исследователи сосредоточатся на разработках, которые необходимы экономикам двух стран. В планах – создание уникальных сенсоров для экологического мониторинга и охраны природы.

В будущем ученые планируют выходить на рынок медицинских сенсоров. Это направление – одно из самых перспективных, хотя и наиболее сложных: постановка диагноза человеку на основе приборных показаний требует особой точности. И достичь ее можно лишь благодаря разработке принципиально новых инновационных подходов.

Подробности в видео.

# Институт НАН Беларуси # Евгений Луценко # Беларусь-Китай # Белорусская наука

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