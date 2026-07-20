Иеромонах Дамиан рассказал о программе «Монастырские духовные выходные» – узнали, что ждет участников

Провести выходные с духовной пользой приглашает Свято-Успенский Жировичский мужской монастырь. Программа называется «Монастырские духовные выходные», гостей встречает иеромонах Дамиан. В программе «Прикосновение к свету» Отец Дамиан встретил и нас сегодня.
Олег Лепешенков, СТВ:
Программа называется «Монастырские духовные выходные». По своему содержанию она очень насыщенная. Что ждет участников?
Иеромонах Дамиан (Липчевский), насельник Свято-Успенского Жировичского монастыря:
Участников ждет многое. Каждые выходные имеют свою тему. В течение всех выходных мы эту тему раскрываем. Если брать глобальнее, все эти темы объединены большей глобальной темой – это борьба со страстями нашими человеческими. Соответственно, каждая тема так или иначе акцентирует ту или иную сторону борьбы со страстями. Например, сегодняшняя тема – как не дать страсти стать компасом нашей жизни. Это тоже очень важно, потому что если брать тематику компаса или, если современным языком говорит, навигатора, то многие люди сегодня без навигатора не мыслят своего перемещения из одной точки в другую точку по территории страны. Очень важно, чтобы приехать туда, куда нужно, чтобы этот навигатор был правильно настроен, современное обновление получил.
В жизни нашей духовной очень важны эти духовные ориентиры, без которых человек может просто заплутать по жизни, куда-то пойти не в ту сторону. Конечно, этот внутренний духовный компас важен и нужен. Сегодня проходили разного рода мероприятия в виде такого дискуссионного общения, в виде лекций, так или иначе внутри этой темы раскрывающих, насколько важно иметь этот внутренний компас.
Олег Лепешенков:
Что нужно, чтобы его правильно настроить?
Иеромонах Дамиан (Липчевский):
Самый лучший способ настроить этот внутренний духовный компас – это Писание. Учитывая то, что сам Господь есть путь и истина и жизнь, конечно, Писание, которое свидетельствует о нем, так или иначе раскрывает нам те ориентиры, по которым мы можем настраивать этот свой внутренний компас для того, чтобы идти по жизни в нужном направлении.
Олег Лепешенков:
Как пребывание в монастыре этому помогает?
Иеромонах Дамиан (Липчевский):
Оно немножко замедляет ритм жизни. Здесь все подчинено совершенно другим правилам. Человек, приезжая в монастырь, сразу погружается в такой очень насыщенный ритм жизни, где одни занятия проходят, общение духовное проходят, плюс богослужения, плюс подготовка к исповеди. Они готовятся по книжкам. Кто уже более воцерковлен, самостоятельно может выписывать свои какие-то немощи. Участвуют в богослужениях – в полном посуточном круге. Это будет всенощное бдение, потом воскресная полуночница в 23:30, утром ранняя божественная литургия в 6:30, на которой они будут все участвовать. После которой опять молебен перед иконой Божьей Матери Жировичской с акафистом.
То есть это достаточно насыщенная богослужебная жизнь. Плюс не упоминается в программе, но подразумевается – это утреннее молитвенное правило и вечернее молитвенное правило. То есть они из своего привычного образа жизни попадают в такой уклад монастырской жизни, который уже веками сложен. Конечно, это свою пользу дополнительную душе дает.
Подробности в видео.