Иеромонах Дамиан рассказал о программе «Монастырские духовные выходные» – узнали, что ждет участников

Иеромонах Дамиан (Липчевский), насельник Свято-Успенского Жировичского монастыря:

Участников ждет многое. Каждые выходные имеют свою тему. В течение всех выходных мы эту тему раскрываем. Если брать глобальнее, все эти темы объединены большей глобальной темой – это борьба со страстями нашими человеческими. Соответственно, каждая тема так или иначе акцентирует ту или иную сторону борьбы со страстями. Например, сегодняшняя тема – как не дать страсти стать компасом нашей жизни. Это тоже очень важно, потому что если брать тематику компаса или, если современным языком говорит, навигатора, то многие люди сегодня без навигатора не мыслят своего перемещения из одной точки в другую точку по территории страны. Очень важно, чтобы приехать туда, куда нужно, чтобы этот навигатор был правильно настроен, современное обновление получил.

В жизни нашей духовной очень важны эти духовные ориентиры, без которых человек может просто заплутать по жизни, куда-то пойти не в ту сторону. Конечно, этот внутренний духовный компас важен и нужен. Сегодня проходили разного рода мероприятия в виде такого дискуссионного общения, в виде лекций, так или иначе внутри этой темы раскрывающих, насколько важно иметь этот внутренний компас.

Олег Лепешенков:

Что нужно, чтобы его правильно настроить?

Иеромонах Дамиан (Липчевский):

Самый лучший способ настроить этот внутренний духовный компас – это Писание. Учитывая то, что сам Господь есть путь и истина и жизнь, конечно, Писание, которое свидетельствует о нем, так или иначе раскрывает нам те ориентиры, по которым мы можем настраивать этот свой внутренний компас для того, чтобы идти по жизни в нужном направлении.

Олег Лепешенков:

Как пребывание в монастыре этому помогает?