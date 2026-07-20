Прямой эфир

«Славянский базар – 2026» поставил рекорд по посещаемости

20 июля 2026 17:45
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Исторические рекорды посещаемости, статус главного культурного события сезона и полное отсутствие границ вопреки любым искусственным барьерам. «Славянский базар в Витебске» подводит итоги, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Славянский базар – 2026» поставил рекорд по посещаемости-2

Билеты на фестивальные мероприятия приобрели свыше 120 тысяч человек – это сразу на 50 тысяч больше, чем в 2025 году. Форум объединил представителей из 52 стран, а трансляции его событий в социальных сетях набрали более 15 миллионов просмотров.

Атмосфера праздника была повсюду. Сольные выступления, выставки, спектакли, кинопоказы – афиша пестрила событиями. В парках, скверах, на пешеходных улицах – импровизированные концертные площадки разворачивались буквально на каждом шагу. Пели даже на остановках общественного транспорта.

«Славянский базар – 2026» поставил рекорд по посещаемости-4

Побывать на этом большом празднике хотели миллионы, и благодаря работе сотен журналистов зрители по всему миру смогли ощутить эту энергетику через экраны. Любопытный факт: наибольшую активность у мониторов и экранов проявили жители России, Германии, Польши и Казахстана.

Чем запомнится 35-й «Славянский базар», рассказываем здесь.

# Славянский базар в Витебске

Другие новости рубрики

Все новости
1-я городская клиническая больница Минска отмечает 95-летие
20 июля 2026 17:42

1-я городская клиническая больница Минска отмечает 95-летие

Лукашенко утвердил изменения в сфере железнодорожного транспорта
20 июля 2026 17:39

Лукашенко утвердил изменения в сфере железнодорожного транспорта

Новый премьер Британии подтвердил верность НАТО
20 июля 2026 17:38

Новый премьер Британии подтвердил верность НАТО