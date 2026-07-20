«Славянский базар – 2026» поставил рекорд по посещаемости

Исторические рекорды посещаемости, статус главного культурного события сезона и полное отсутствие границ вопреки любым искусственным барьерам. «Славянский базар в Витебске» подводит итоги, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Билеты на фестивальные мероприятия приобрели свыше 120 тысяч человек – это сразу на 50 тысяч больше, чем в 2025 году. Форум объединил представителей из 52 стран, а трансляции его событий в социальных сетях набрали более 15 миллионов просмотров.

Атмосфера праздника была повсюду. Сольные выступления, выставки, спектакли, кинопоказы – афиша пестрила событиями. В парках, скверах, на пешеходных улицах – импровизированные концертные площадки разворачивались буквально на каждом шагу. Пели даже на остановках общественного транспорта.