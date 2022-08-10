Научатся снимать короткометражки. В чём преимущество студии молодёжного кино «СМОЛК@»?
Студию молодежного кино «СМОЛК@» на базе «Беларусьфильма» запускают в столице. Стать частью удивительного мира искусства и прикоснуться к прекрасному теперь сможет каждый. Выпускники профильных вузов и не только получат уникальный шанс поработать с мэтрами киноиндустрии, обучиться у них ремеслу и создать собственное портфолио. Набор в группы планируют осуществлять как на бесплатной, так и на платной основе.
Елена Турова, художественный руководитель студии молодежного кино:
Конкурсный отбор будет, он будет производиться за счет оценки присланных материалов, в том числе будет некое эссе, проект какой-то программы, передачи или фильма. Чтобы понимать, кто к нам приходит.
Погрузиться в тонкости съемочного процесса юным талантам помогут творческие встречи, экспериментальные лаборатории и эксклюзивные мастер-классы по самым разным направлениям. Так, в стенах легендарного «Беларусьфильма» каждый найдет свое призвание и сделает первый шаг навстречу заветной мечте.
Елена Турова:
Это и сценарные курсы, и курсы звукорежиссуры, они не дают официального диплома, но дают возможность подготовиться в определенной области профессии кинематографической. И среди лучших слушателей найдутся те, кто будет участвовать в реальных проектах.
Для молодых и одаренных никаких жанровых ограничений: будут снимать и короткие игровые ленты, и рекламные ролики, и сериалы – предпочтения короткому метру.
Елена Турова:
Хотелось бы, помогая молодым людям получить опыт, никоим образом не сломать им крылья. Чтобы они сохранили свою индивидуальность. Одна из главных задач – еще и вернуть зрителя в кинозалы.