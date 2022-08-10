Как подтвердить свой трудовой стаж? Спросили у адвоката

Уйти на заслуженный отдых и провести пенсию ни в чем не нуждаясь – миссия выполнима. Но бывает и так, что обрести финансовую подушку безопасности под силу не каждому.

Руслан Яковлев, адвокат Минской областной коллегии адвокатов:

До 1 января 2003 года в Беларуси отсутствовал персонифицированный учет, размер зарплаты при начислении пенсии определялся исходя из документов, имеющихся в организации, либо переданных в архивные организации при реорганизации или ликвидации предприятия. При отсутствии сведений о размере зарплаты сотрудника размер его пенсии будет значительно ниже.

Когда подтвердить свой трудовой стаж не представляется возможным, самое время обращаться к букве закона. Руслан Яковлев:

При наличии желания у гражданина обратиться за начислением пенсии соразмерно заслуженному трудовому стажу и квалификации, он может обратиться с заявлением в порядке особого производства в суд. Доказательствами, являющимися основой для вынесения решения об установлении факта зарплаты, являются сведения, содержащиеся в трудовой книжке гражданина, свидетельские показания, а также архивные документы. К слову, заявление в порядке особого производства гражданам специалисты Минской областной коллегии адвокатов составляют абсолютно бесплатно.