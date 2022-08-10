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Как подтвердить свой трудовой стаж? Спросили у адвоката

10 августа 2022 12:41
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Уйти на заслуженный отдых и провести пенсию ни в чем не нуждаясь – миссия выполнима. Но бывает и так, что обрести финансовую подушку безопасности под силу не каждому.

Как подтвердить свой трудовой стаж? Спросили у адвоката-1

Руслан Яковлев, адвокат Минской областной коллегии адвокатов:
До 1 января 2003 года в Беларуси отсутствовал персонифицированный учет, размер зарплаты при начислении пенсии определялся исходя из документов, имеющихся в организации, либо переданных в архивные организации при реорганизации или ликвидации предприятия. При отсутствии сведений о размере зарплаты сотрудника размер его пенсии будет значительно ниже. 

Как подтвердить свой трудовой стаж? Спросили у адвоката-4

Когда подтвердить свой трудовой стаж не представляется возможным, самое время обращаться к букве закона.

Руслан Яковлев:
При наличии желания у гражданина обратиться за начислением пенсии соразмерно заслуженному трудовому стажу и квалификации, он может обратиться с заявлением в порядке особого производства в суд. Доказательствами, являющимися основой для вынесения решения об установлении факта зарплаты, являются сведения, содержащиеся в трудовой книжке гражданина, свидетельские показания, а также архивные документы. 

К слову, заявление в порядке особого производства гражданам специалисты Минской областной коллегии адвокатов составляют абсолютно бесплатно. 

Как подтвердить свой трудовой стаж? Спросили у адвоката-7

Руслан Яковлев:
Суды, как правило, идут навстречу гражданам, и такие заявления удовлетворяют в полном объеме, соразмерно номинально начисленной зарплаты сотрудника, исходя из сведений, предоставленных Национальным статистическим комитетом.

# Пенсии # общество # Руслан Яковлев # Вероника Макаревич # Фотофакт

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