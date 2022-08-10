Как запечь камамбер? Рецепт модного завтрака

Лена Климук, кулинар:

Сегодня мы приготовим очень быстрый и модный рецепт завтрака. По сути, у нас все продукты готовы, нам надо только собрать на противень и прогреть в духовке.

Берем неглубокий противень, пергамент. В центр кладем камамбер. Хлеб я хочу порвать. Когда он запечется, будет намного удобнее есть это блюдо такими рваными кусочками. Теплого хлеба можно побольше, его любят все. Сыр и хлеб на противне, добавляем остальные продукты. Режем томаты на четыре части, нарезаем большими кусками шампиньоны. Все отправляем на противень. Еще хочу добавить копчено-вареную перепелку. Здесь очень вкусный маринад, она коптится на ольховой щепе. Кусочки перепелки очень деликатные, я добавляю это все к нашему камамберу.

Приправим оливковым маслом, ароматным орегано и крупной морской солью. Отправляем это все в духовку на 15 минут до расплавления сыра.