«Бег – это здорово». Всем ли подходит такая физическая активность?

Эрика Лаврецкая, корреспондент:

Бег является одним из самых доступных видов спорта. Чтобы им заниматься, достаточно выйти на улицу и надеть кроссовки. Но всем ли полезен бег и как не навредить здоровью, расскажем сегодня.

Яна Миловидова, персональный тренер, инструктор по фитнесу:

Бег – это не вредно. Потому что если соблюдать правильную технику движения, то абсолютно нет никакой нагрузки на коленные, тазобедренные суставы или же на позвоночник. Прежде чем приступить к тренировкам, особенно если вы никогда ранее не занимались бегом, следует пройти небольшой медосмотр. Лучше начать с сердечно-сосудистой системы.

Евгений Акимов, врач, клинический фармаколог:

Необходимо выполнить электрокардиограмму. Лучше электрокардиограмму под нагрузкой, велоэргометрический тест либо тредмил. И ультразвуковое исследование сердца.

В любом виде спорта обязательно начинать все действия с разминки для того, чтобы обезопасить себя от травм. Разминка при беге должна быть аэробная, суставная или же динамическая растяжка. Евгений Акимов:

Общая рекомендация – уделять внимание гибкости, растяжке или, как это модно сейчас называют, стретчингу, как перед, так и после беговой нагрузки. Потому что слишком жесткие мышцы часто являются одной из причин беговых травм. Или, скажем, несимметричная гибкость одной конечности тоже может явиться вариантом беговой травмы. Однако следует отметить, что у любого вида спорта есть противопоказания. И бег не исключение.

Евгений Акимов:

Людям с острой патологией коленных суставов, то есть с островоспалительной, либо с выраженными артрозами третьей и четвертой стадиями, пожалуй, нецелесообразно. У любого человека существуют периоды оптимальной работоспособности. Многие предпочитают бегать по утрам и на большие дистанции, однако у экспертов есть свое мнение на этот счет. Евгений Акимов:

У большинства людей на нашей территории это период, который находится между двумя часами и шестью часами вечера. Однако в результате длительных тренировок в определенное время, мы можем сформировать или сместить период оптимальной работоспособности. Яна Миловидова:

Оптимальное время для бега – это 30-45 минут для начинающих. И постепенно, с уровнем тренированности можно добавлять до часа.

Валерия Санюта:

После того, как я начала регулярно и осознанно заниматься спортом, моя жизнь изменилась, настроение улучшилось, мысли стали более ясными. Я чувствую себя наполненной. Конечно, после того, как я начала заниматься, фигура стала более подтянутой, и благодаря этому самооценка стала гораздо выше.