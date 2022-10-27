Наталью Кочанову наградили золотой медалью Межпарламентской ассамблеи

Заседание Межпарламентской ассамблеи стран СНГ состоялось в Самарканде. Участие в нем приняла и белорусская делегация во главе с председателем Совета Республики Натальей Кочановой. Стороны подвели итоги текущего года и наметили будущий курс развития. Одной из ключевых тем стал вопрос мониторинга избирательных кампаний на пространстве Содружества, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Началось заседание с переизбрания главы Совета Межпарламентской ассамблеи СНГ. Кандидатуру Валентины Матвиенко единогласно поддержали делегаты съезда. В числе первых решений российского политика – награда спикера верхней палаты белорусского парламента золотой медалью Межпарламентской ассамблеи. Наталья Кочанова отметила, что ассамблея стала еще более эффективной площадкой для ведения открытого диалога и решения наиболее острых вопросов.

Наталья Кочанова, председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси:

Я благодарна и признательна Валентине Ивановне за эффективную, качественную работу, знание проблем каждой страны, которая входит в нашу Межпарламентскую ассамблею, вникание в те проблемы, которые существуют, и решение их. Это действительно высочайший профессионал с богатым практическим опытом, исключительной ответственностью, мудростью, всем тем, что присуще этому великому политику, Валентине Ивановне Матвиенко. Под ее руководством проделана огромная серьезная работа результативная по развитию нашего межпарламентского сотрудничества на пространстве Содружества Независимых Государств.