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Католики в ожидании Светлой Пасхи. Праздничные богослужения пройдут во всех храмах

15 апреля 2022 14:25
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Новости Беларуси. Католические верующие Минской области в ожидании Светлого Воскресения Христова. Они готовятся встретить Пасху, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Католики в ожидании Светлой Пасхи. Праздничные богослужения пройдут во всех храмах-1

Это один из самых древнейших и почитаемых дней в христианском календаре. Ежегодно праздник рассчитывается по специальному календарю и приходится на весну. В 2022 году католическую Пасху отметят 17 апреля. Это время особого единения всех верующих. Празднику предшествовал строгий пост. В эти дни принято печь пироги и красить яйца. Освящать пасхальную еду будут и в костеле Святых Петра и Павла в Копыле.

Католики в ожидании Светлой Пасхи. Праздничные богослужения пройдут во всех храмах-4

Андрей Колядко, ксендз костела Святых Петра и Павла:
У Вялікую пятніцу каталіцкі касцёл перажывае літургію, дзе таксама мы збіраемся ў святыні і ўшаноўваем крыж. Прыходзім, каб пакланіцца гэтаму вялікаму дрэву, якое нёс сам Езус Хрыстус. У Вялікую суботу ў каталіцкім касцёле вечарам распачынаецца Святая імша. Напрыканцы Святой імшы адбываецца благаслаўленне страўні.

Католики в ожидании Светлой Пасхи. Праздничные богослужения пройдут во всех храмах-7

Праздничные богослужения пройдут во всех католических храмах. Также в эти дни в семьях принято собираться за одним столом.

# Пасха # общество # Андрей Колядко # Фотофакт

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