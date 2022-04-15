Католики в ожидании Светлой Пасхи. Праздничные богослужения пройдут во всех храмах

Новости Беларуси. Католические верующие Минской области в ожидании Светлого Воскресения Христова. Они готовятся встретить Пасху, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Новости Беларуси. Католические верующие Минской области в ожидании Светлого Воскресения Христова. Они готовятся встретить Пасху, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Это один из самых древнейших и почитаемых дней в христианском календаре. Ежегодно праздник рассчитывается по специальному календарю и приходится на весну. В 2022 году католическую Пасху отметят 17 апреля. Это время особого единения всех верующих. Празднику предшествовал строгий пост. В эти дни принято печь пироги и красить яйца. Освящать пасхальную еду будут и в костеле Святых Петра и Павла в Копыле.
Андрей Колядко, ксендз костела Святых Петра и Павла:
У Вялікую пятніцу каталіцкі касцёл перажывае літургію, дзе таксама мы збіраемся ў святыні і ўшаноўваем крыж. Прыходзім, каб пакланіцца гэтаму вялікаму дрэву, якое нёс сам Езус Хрыстус. У Вялікую суботу ў каталіцкім касцёле вечарам распачынаецца Святая імша. Напрыканцы Святой імшы адбываецца благаслаўленне страўні.
Праздничные богослужения пройдут во всех католических храмах. Также в эти дни в семьях принято собираться за одним столом.