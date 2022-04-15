Католики в ожидании Светлой Пасхи. Праздничные богослужения пройдут во всех храмах

Это один из самых древнейших и почитаемых дней в христианском календаре. Ежегодно праздник рассчитывается по специальному календарю и приходится на весну. В 2022 году католическую Пасху отметят 17 апреля. Это время особого единения всех верующих. Празднику предшествовал строгий пост. В эти дни принято печь пироги и красить яйца. Освящать пасхальную еду будут и в костеле Святых Петра и Павла в Копыле.