Названы имена 18 победителей. Какие необычные идеи предлагают реализовать молодые белорусы?

Новости Беларуси. От креативной задумки до практической реализации не так уж и много шагов. Тому подтверждение – конкурс молодежных инициатив. 19 апреля в Минске назвали его победителей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Проводился он первый раз, однако заявок поступило немало – порядка полутысячи. Тематика обширная – от правового до патриотического воспитания, развитие регионов, создание социальных площадок, образовательных платформ. Эксперты отметили, что конкурс вполне может стать шагом к системе малых президентских грантов. Кто оказался в числе победителей? Материал Глеба Прокофьева.

Глеб Прокофьев, корреспондент:

Республиканский конкурс молодежных инициатив стартовал в ноябре 2021 года. В Центральный комитет БРСМ поступило порядка 500 заявок. Сегодня пришло время наградить победителей. В числе награжденных – Анастасия Реутская. Вместе с единомышленниками она решила запустить лидерскую платформу. Инициатива должна стать трамплином для будущих управленцев. Ребят обучат ораторским навыкам, умению работать в команде, помогут развить лидерские качества. Этот проект уже в работе, и сейчас принимаются заявки на третий набор.

Анастасия Реутская, победитель первого республиканского конкурса молодежных инициатив:

Такая лидерская платформа по подготовке молодых людей по обучению их навыкам в сфере лидерства и государственного управления. И это перспективный проект. Почему он перспективный? Потому что на сегодня это в основном студенты, но завтра, возможно, это наши будущие руководители. Поэтому очень важно вкладывать очень мощную базу знаний, чтобы потом они реализовывали и применяли это на практике.

Всего конкурсной комиссией определено 18 победителей. Идеи различные – создание уличного скалодрома, передвижная выставочная экспозиция, инклюзивные проекты. Все эти инициативы обязательно будут реализованы. К примеру, в Бобруйске в скором времени появится мультифункциональная площадка для занятий экстремальными видами спорта.

Назар Фроловский, победитель первого республиканского конкурса молодежных инициатив:

Райдеры были вынуждены заниматься в местах, совершенно непредназначенных для этого, что являлось небезопасным и травмоопасным, поэтому члены детской палаты пионерии Бобруйска, среди которых есть приверженцы данного направления, обратили внимание на эту проблему и выдвинули инициативу о создании мультифункциональной площадки для занятий экстремальными видами спорта, постройка которой планируется в густонаселенном районе города, что обеспечит ее доступность и популярность. Активную и целеустремленную молодежь необходимо поддерживать. Это вклад в будущее нашей страны. Впоследствии на реализуемых сегодня проектах будет формироваться уже новое поколение белорусов. Ирина Старовойтова о республиканском конкурсе молодежных инициатив: важно реализовать идеи в конкретные результаты. Подробнее здесь.