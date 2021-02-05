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Наталья Кочанова встретилась с учащимися Полоцкого колледжа. О чём они говорили?

05 февраля 2021 19:20
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Новости Беларуси. Откровенный диалог с теми, за кем будущее нашей страны. Наталья Кочанова встретилась с учащимися Полоцкого колледжа, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Наталья Кочанова встретилась с учащимися Полоцкого колледжа. О чём они говорили?-1

Диалог с будущими педагогами получился живым и неформальным и длился около двух часов. Закрытых тем в общении с молодежью не было: обсудили и тонкости работы верхней палаты парламента, и информационные технологии, но большинство вопросов касались личного жизненного опыта Натальи Кочановой. Учащиеся впервые побывали в Совете Республики. Специально для них перед началом диалога провели экскурсию по одной из достопримечательностей –  музею.

Наталья Кочанова встретилась с учащимися Полоцкого колледжа. О чём они говорили?-4

Ребятам показали и зал заседаний, где рассматриваются важные для нашей страны законопроекты.

Диалог получился живым, родным. Что говорили учащиеся Полоцкого колледжа после встречи с Натальей Кочановой?

Сегодня молодежная политика в приоритете. На ее реализацию в ближайшие пять лет направят свыше 15 миллионов рублей. В стране действует более 380 организаций, в которых подрастающее поколение может себя проявить.

Наталья Кочанова встретилась с учащимися Полоцкого колледжа. О чём они говорили?-7

Тамара Леончик, заместитель начальника управления по обеспечению деятельности Постоянной комиссии по международным делам и национальной безопасности секретариата Совета Республики:
Пришла идея пригласить учащихся Полоцкого колледжа. В Год народного единства, мне кажется, это прекрасная инициатива. У нас появилась новая форма работы, мы можем приглашать детей, подростков, студентов посмотреть на наш музей. Я думаю, что это особенно важно для детей не из Минска, а из регионов. Они – учащиеся именно педагогического колледжа, я думаю, что это сыграет важную роль в формировании их как ответственных граждан Республики Беларусь.

Наталья Кочанова встретилась с учащимися Полоцкого колледжа. О чём они говорили?-10

Татьяна Полушкина, директор Полоцкого колледжа УО «Витебский университет имени П. М. Машерова»:
Когда нам поступило предложение приехать в Совет Республики, чтобы познакомиться с работой Совета Республики, познакомиться с музеем, который действительно будет оказывать большое влияние на патриотическое воспитание учащихся, я думаю, что учащимся нашего колледжа будет очень интересно побывать в этих стенах.

Наталья Кочанова встретилась с учащимися Полоцкого колледжа. О чём они говорили?-13

Инициатором этой важной встречи выступил женский актив Совета Республики и лично Наталья Кочанова. В свою очередь учащиеся в знак благодарности подарили икону Ефросинии Полоцкой.

# Парламент Беларуси # общество # Тамара Леончик # Татьяна Полушкина # Наталья Кочанова # Фотофакт

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