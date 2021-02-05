Диалог получился живым, родным. Что говорили учащиеся Полоцкого колледжа после встречи с Натальей Кочановой?

Полина Шостак, учащаяся Полоцкого колледжа УО «Витебский университет имени П. М. Машерова»:

Диалог очень получился открытым – таким живым, родным, как будто сидели с человеком, с которым уже давно общались. Получили ответы на очень интересующие вопросы: насчет спорта, медицины, конечно же, образования. Обсудили и дальнейшее развитие нашей страны. Было много смешных моментов, узнали Наталью Ивановну совсем с другой стороны. Очень хочется рассказать другим студентам всю эту начинку, что нам сегодня рассказали, чтобы это было на как можно на большую аудиторию. В общем, очень понравилось, и надо больше студентов звать, чтобы узнавали больше людей.