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Диалог получился живым, родным. Что говорили учащиеся Полоцкого колледжа после встречи с Натальей Кочановой?

05 февраля 2021 19:22
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Новости Беларуси. Откровенный диалог с теми, за кем будущее нашей страны. Наталья Кочанова встретилась с учащимися Полоцкого колледжа, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Диалог получился живым, родным. Что говорили учащиеся Полоцкого колледжа после встречи с Натальей Кочановой?-1

Полина Шостак, учащаяся Полоцкого колледжа УО «Витебский университет имени П. М. Машерова»: 
Диалог очень получился открытым – таким живым, родным, как будто сидели с человеком, с которым уже давно общались. Получили ответы на очень интересующие вопросы: насчет спорта, медицины, конечно же, образования. Обсудили и дальнейшее развитие нашей страны. Было много смешных моментов, узнали Наталью Ивановну совсем с другой стороны. Очень хочется рассказать другим студентам всю эту начинку, что нам сегодня рассказали, чтобы это было на как можно на большую аудиторию. В общем, очень понравилось, и надо больше студентов звать, чтобы узнавали больше людей.

Наталья Кочанова встретилась с учащимися Полоцкого колледжа. О чём они говорили?

Диалог получился живым, родным. Что говорили учащиеся Полоцкого колледжа после встречи с Натальей Кочановой?-4

Роман Аниськович, учащийся Полоцкого колледжа УО «Витебский университет имени П. М. Машерова»:
Всегда интересно узнавать что-то новое, то есть приехать куда-то в новое место, познакомиться. Очень благодарен за такую возможность Наталье Ивановне Кочановой. За то, что пригласила нас, мы ознакомились, как все-таки устроена работа в Совете Республики, задали ей интересные вопросы и получили очень четкие ответы.

# Парламент Беларуси # общество # Полина Шостак # Роман Аниськович # Наталья Кочанова # Фотофакт

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