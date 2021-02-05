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Более 950 кг наркотиков. Глава таможенного комитета Беларуси рассказал о работе ведомства в 2020-м

05 февраля 2021 17:33
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Новости Беларуси. В 2020 году белорусскими таможенниками пресечены крупнейшие за последнее десятилетие попытки незаконного ввоза гашиша и психотропов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Из незаконного оборота изъято более 950 килограммов наркотиков. Это в полтора раза больше, чем в 2019 году.

Более 950 кг наркотиков. Глава таможенного комитета Беларуси рассказал о работе ведомства в 2020-м-1

Рост связан с усиленным контролем таможенных служб. Раскрываемость преступлений возросла до 83 %. Этому значительно поспособствовало использование инспекционно-досмотровых комплексов. С их помощью сканирование транспорта происходит за 10 минут (раньше уходило порядка четырех часов). Только в 2020 году выявлено более 1 700 нарушений. Экономический эффект – более 10 миллионов рублей в доход государства.

Более 950 кг наркотиков. Глава таможенного комитета Беларуси рассказал о работе ведомства в 2020-м-4

Владимир Орловский, председатель Государственного таможенного комитета Беларуси:
Наиболее крупные выявления наркотиков как раз были на нашей границе на въездном направлении. А следовали эти наркотики в Российскую Федерацию. Поэтому мы фактически на нашем белорусском участке границы защищаем интересы не только Республики Беларусь, но и Союзного государства, прежде всего Евразийского экономического союза.

Что касается нашей деятельности по ускорению совершения таможенных операций. В 2020 году у нас экспорт оформлялся в течение пяти минут – это серьезный показатель. Если сравнить его, например, с 2016 годом, то раньше был у нас час. Импорт снизился с восьми часов (за пять лет) до двух часов. Оформление транзита уменьшилось с полутора часов до 10 минут.

Более 950 кг наркотиков. Глава таможенного комитета Беларуси рассказал о работе ведомства в 2020-м-7

Стратегическая карта по работе таможенных органов на будущие пять лет уже сформирована. Она состоит из 42 задач по разным направлениям. Среди них – сокращение административных процедур и ускорение прохождения границы без снижения контроля. В 2021 году в работе таможни будет применен центр электронного декларирования. Информационная система сможет оценивать загруженность внутренних пунктов таможенного оформления и распределять потоки импортных деклараций.

# Таможня Беларуси # общество # Владимир Орловский # Фотофакт

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