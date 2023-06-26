Наталья Кочанова возглавит белорусскую делегацию на Форуме регионов в Уфе

Укрепление межрегионального сотрудничества в интеграционных процессах Союзного государства. Уфа принимает X Форум регионов России и Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Там ждут около 3 тысяч гостей. Участие подтвердили руководители областей нашей страны и десятки российских губернаторов.

На Форуме обсудят экономические, социальные, гуманитарные и культурные вопросы, а также подведут итоги взаимодействия и развития товарооборота, интеграций компаний. В выставке достижений народного хозяйства двух стран их будет участвовать почти полсотни. Делегацию нашей страны в Уфе возглавит председатель Совета Республики Наталья Кочанова, российскую – глава Совета Федерации Валентина Матвиенко.