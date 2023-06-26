Республиканский детский полевой лагерь «Спасатель» открывается в Вилейском районе. Чем займутся ребята?

Новости Беларуси. Самые талантливые и активные. Юные спасатели со всей Беларуси собираются сегодня, 26 июня, в Вилейском районе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. По 30 июня здесь организован Республиканский детский полевой лагерь «Спасатель». 18-й раз они будут соревноваться, примут участие в конкурсах, поборются за призовые места.
Торжественная церемония открытия лагеря состоится завтра, но насыщенным будет каждый день. Самым ярким и зрелищным обещает стать конкурс «Палаточный городок», в котором участникам предстоит обустроить и презентовать свой лагерь по тематике «170 лет пожарной службе Беларуси». Жюри оценит обустройство, оформление и, конечно же, соблюдение правил безопасности.