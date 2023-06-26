Дегустация блюд и кинотеатр под открытым небом. В ботаническом саду открылся сезон большого городского пикника

Новости Беларуси. Не только красиво, но и вкусно. В ботаническом саду открыли новый сезон большого городского пикника, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Фестиваль – это тематические зоны, которые объединяют в себе лучшие стрит-фуд проекты, плюс знакомство с локальными гастрономическими трендами, музыкальное шоу и даже кинотеатр под открытым небом.

Нынешний сезон удивил и еще одной новинкой – легендарные выступления, концерты и live-шоу всемирно известных исполнителей транслировались на большом экране.

Анна Ярошик:

Мы здесь первый раз. На самом деле, впечатлило своими масштабами, размерами данное мероприятие. Мы ожидаем, что здесь будет очень вкусно. Ожидаем, что здесь будут развлечения, в том числе и для детей, и для взрослых. Мы уже успели оценить выбор мяса, напитков.

Кристина Савинская:

Ходим уже третий сезон. Нравятся разные локации, развлечения для детей, как рисование, интерактивные мероприятия. В прошлом году очень понравились разные фудкорты.

Анна Бухта, представитель команды большого городского пикника:

Стартуем летом с большого городского пикника. У нас всего в городских пикниках три фестиваля. В этом году проходят в июне, июле, и в сентябре завершим. Команда выбирает участников и представителей фудкорта заранее, тестит всю продукцию на себе и выбирает самые топовые и интересные блюда. В этом году у нас более 200 блюд и более 50 участников фудкорта.