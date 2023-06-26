Прямой эфир

Сбор с военнообязанными территориальных войск пройдёт в Беларуси

26 июня 2023 06:39
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Cбор с военнообязанными территориальных войск начнется 27 июня и продолжится по 21 июля. Как сообщает пресс-служба Минобороны, мероприятие состоится под руководством председателя Солигорского райисполкома, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сбор с военнообязанными территориальных войск пройдёт в Беларуси-1

В его рамках пройдет прием военнообязанных и их обеспечение, для чего задействуют местную базу мобилизационного развертывания. Призванных на сборы подготовят к выполнению задач в соответствии с их военно-учетными специальностями, а командный состав будет восстанавливать навыки в управлении подчиненными.

Сбор с военнообязанными территориальных войск пройдёт в Беларуси-4

Также состоится отработка формирования, подготовки и применения отряда народного ополчения. Завершится сбор командно-штабным учением.

# Армия Беларуси # общество # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Президент Беларуси: на сотрудниках прокуратуры лежит особая ответственность за решение комплекса сложных задач
26 июня 2023 06:33

Президент Беларуси: на сотрудниках прокуратуры лежит особая ответственность за решение комплекса сложных задач

«Как и Президент, надо уметь работать с людьми!» Лазуткин о девяностых, Лукашенко и оппозиции
25 июня 2023 20:56

«Как и Президент, надо уметь работать с людьми!» Лазуткин о девяностых, Лукашенко и оппозиции

Лукашенко: «Ткань мирного времени вот-вот разорвётся». Как в Беларуси вспоминали первый день ВОВ?
25 июня 2023 20:35

Лукашенко: «Ткань мирного времени вот-вот разорвётся». Как в Беларуси вспоминали первый день ВОВ?