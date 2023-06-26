Сбор с военнообязанными территориальных войск пройдёт в Беларуси

Новости Беларуси. Cбор с военнообязанными территориальных войск начнется 27 июня и продолжится по 21 июля. Как сообщает пресс-служба Минобороны, мероприятие состоится под руководством председателя Солигорского райисполкома, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В его рамках пройдет прием военнообязанных и их обеспечение, для чего задействуют местную базу мобилизационного развертывания. Призванных на сборы подготовят к выполнению задач в соответствии с их военно-учетными специальностями, а командный состав будет восстанавливать навыки в управлении подчиненными.