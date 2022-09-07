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Наталья Кочанова связалась по телефону с белорусами, которые не попали на личный приём

07 сентября 2022 09:59
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Новости Беларуси. Председатель Совета Республики провела очередную прямую телефонную линию с белорусами, которым не удалось попасть на личный прием, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Наталья Кочанова связалась по телефону с белорусами, которые не попали на личный приём-1

В июле на встречу к спикеру верхней палаты парламента записались около 300 человек, пообщаться удалось не со всеми. Контакты заявителей зафиксировали, и сегодня по предварительной договоренности Наталья Кочанова связалась по телефону с желающими озвучить свой вопрос. По каждому обращению уже даны соответствующие поручения.

Наталья Кочанова связалась по телефону с белорусами, которые не попали на личный приём-4

Екатерина Речиц, начальник информационно-аналитического управления Секретариата Совета Республики Национального собрания Беларуси:
Сейчас апробируется такой новый формат, когда не человек пытается найти контакт с представителями власти, а когда власть сама идет к людям. Этот формат очень нравится заявителям. Как всегда, вопросов к спикеру очень много. Это вопросы, касающиеся абсолютно всех сфер жизни и деятельности людей, начиная от благоустройства территории, заканчивая личными отношениями с соседями.

Наталья Кочанова связалась по телефону с белорусами, которые не попали на личный приём-7

Новый подход значительно экономит время граждан. При этом на эффективности решения вопросов это не сказывается. В Совете Республики отметили: неважно, лично или по телефону была озвучена проблема, каждый вопрос будет доведен до логического разрешения.

# Прием граждан # общество # Екатерина Речиц # Наталья Кочанова # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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