Наталья Кочанова связалась по телефону с белорусами, которые не попали на личный приём

Новости Беларуси. Председатель Совета Республики провела очередную прямую телефонную линию с белорусами, которым не удалось попасть на личный прием, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В июле на встречу к спикеру верхней палаты парламента записались около 300 человек, пообщаться удалось не со всеми. Контакты заявителей зафиксировали, и сегодня по предварительной договоренности Наталья Кочанова связалась по телефону с желающими озвучить свой вопрос. По каждому обращению уже даны соответствующие поручения.

Екатерина Речиц, начальник информационно-аналитического управления Секретариата Совета Республики Национального собрания Беларуси:

Сейчас апробируется такой новый формат, когда не человек пытается найти контакт с представителями власти, а когда власть сама идет к людям. Этот формат очень нравится заявителям. Как всегда, вопросов к спикеру очень много. Это вопросы, касающиеся абсолютно всех сфер жизни и деятельности людей, начиная от благоустройства территории, заканчивая личными отношениями с соседями.