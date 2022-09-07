В парке можно встретить призрак Любанской. Кто был хозяином Лошицкой усадьбы?

Новости Беларуси. Лошицкий парк – одно из самых романтичных мест в Минске. В зной здесь можно укрыться в тени деревьев, а теплой осенью прогуляться по шуршащей под ногами листве. В обозримом будущем тут можно будет еще и отметить одно из важнейших событий в жизни, рассказали в программе «Минск и минчане» на СТВ. Молодожены и сейчас приезжают в парк для фотосессий – а в скором времени тут создадут все условия для проведения свадеб. Чем Лошицкая усадьба снискала «любовную» славу и кем на самом деле были ее именитые владельцы? Прогуляемся тенистыми аллеями.

Надежда Гавриленко, старший научный сотрудник филиала «Музей «Лошицкая усадьба»:

Лошицкая усадьба впервые упоминается в письменных источниках в 1557 году как имение Василия Толочинского. К сожалению, не сохранилось документов, которые смогли бы описать дом на тот момент. В дальнейшем комплекс переходит еще двум семьям Друцким-Горским и Горностаевым. Точку в формировании современного облика поставили две семьи. Семья Прушинских и семья Любанских. Последний владелец – Евстафий Любанский – выкупил имение в Лошице в 1884 году. Он реконструировал дом в стиле русского модерна, пристроил к нему двухэтажный гостевой флигель и сторожку, а на берегу реки появились винокурня, корчма и трехэтажная каменная мельница. Любанский был человеком предприимчивым, увлекался садоводством и скрещиванием растений. А еще – ввел в округе моду на велосипеды, проложив велодорожки. В течение нескольких лет он возглавлял Минское велосипедное товарищество. Надежда Гавриленко:

Евстафий Иванович в конце 1880-х перестраивает свой комплекс с предстоящей женитьбой. По одной из версий, девушка-избранница не желала приезжать в дом, который уступал родительскому. Поэтому перед свадьбой поставила несколько условий. И одно из них – превращение имения в культурный центр города Минска. И Евстафий Иванович справился: здесь стали проводиться пышные приемы, званые вечера, и, конечно же, бывать именитые гости.

Лошицкая усадьба постепенно становится центром не только культурной, но и экономической жизни Минска. Во время званых вечеров налаживались деловые связи и заключались сделки, а также решались важные государственные дела. Надежда Гавриленко:

В бальном зале в Лошице проводились светские приемы, званые встречи. За 400-летнюю историю имения здесь побывало немало именитых гостей. Граф Чапский, семья Ваньковичей, Войниловичи, губернатор Минска начала ХХ века Мусин-Пушкин. Конечно, всех гостей встречали в этом прекрасном белом зале.

Шикарные интерьеры, уникальная ванная комната с подогревом воды, мебель в восточном стиле, редкий для тех времен камин и особое меню – хозяева умели удивлять. Надежда Гавриленко:

Евстафий Иванович слыл в Минске гурманом. Телятину для своих обедов он заказывал в Москве, считая, что на территории белорусских губерний телят недокармливают молоком и яйцами, из-за этого их мясо жесткое и невкусное. Сегодня известен десерт Любанских – персик в мороженом, косточка которого заменялась на смесь миндаля и другого арахиса. К сожалению, повар Любанских Бернас увез с собой рецепт в родовое имение Киневичей, до сегодня он не сохранился. Евстафий Любанский был новатором во всем.

Лидия Маркович, заведующий филиалом «Музей «Лошицкая усадьба»:

Это видно не только по его новому дому и тем инженерным конструкциям, которые он вводит в дом, но и по сельскохозяйственным промышленным предприятиям. То есть он строит несколько мельниц новых, причем современных мельниц, которые будут оборудованы несколькими колесами. Одна из мельниц сохранилась сегодня. И чтобы она работала, необходимо было сделать и воду, подвести канал. То есть специально прорывали канал, меняли русло реки. Дальше он строит несколько заводов по переработке зерна и картошки, то есть то, что приносило прибыль. Рыбацкий был мировым судьей. То есть к нему как к авторитетному человеку обращались, чтобы он рассудил. Он принимал решение. Кроме всего прочего, он принимал активное участие в жизни города. Он был избран как депутат городской думы. И все эти вопросы как благоустройство города, транспортная система, то есть это он принимает решение в том числе в этих заседаниях, когда принимают решение о строительстве минской конки. Не отставала от своего энергичного и предприимчивого мужа и Ядвига.

Надежда Гавриленко:

Ядвига Любанская в Минске была известна благотворительностью наравне со своим супругом, являлась попечительницей родильного дома, а с 1902 года становится директрисой тюремного комитета. Целью этого комитета была помощь женщинам в обустройстве новой жизни для себя, своих детей. Дети этих женщин получали бесплатное образование. К слову, молодая жена слыла редкими по тем временам утонченностью и образованностью. Кроме того, супруга успешного предпринимателя увлекалась культурой Востока. Надежда Гавриленко:

На одном из костюмированных вечеров Ядвига Любанская явилась в образе гейши. Согласно воспоминаниям, запомнилась тем, что разливала чай в изысканные чашечки. Сегодня в экспозиции музея можно видеть фотографию, сделанную в 1898 году, Ядвига в кимоно и с веером. Но данный фотоснимок сделан чуть позже, во время поездки во Флоренцию.

Ну а главной миссией Евстафия Любанского стало представительство белорусских земель в Санкт-Петербурге. В 1906 году он был избран в Государственную думу первого созыва от общего состава выборщиков Минского губернского избирательного собрания. Лидия Маркович:

Как избранный депутат ездил на заседания. У нас в экспозиции тоже есть предмет сохранившийся – свидетельство о праве бесплатного проезда. Известно по некоторым мемуарам, кто-то вспоминает, что когда началась Октябрьская революция, они как раз таки встретили ее в Санкт-Петербурге. И с большим трудом в несколько раз дороже, чем до ЖД Петербурга, доехали до Москвы. Правда, прославился заводовладелец и крупный государственный чиновник не только своей блестящей карьерой, но и креативностью. Он не просто построил оригинальный и функциональный дом, но и разбил парк, в котором росли невиданные по тем временам экзоты – белые тополя, маньчжурский орех и магнолия кобус.

Лидия Маркович:

Ядвига Любанская на выставку принесла план Лошицкого парка, в том числе коллекцию пальм, финиковые пальмы, фикусы, драцены, калатеи. То, что мы сегодня знаем, что у нас и сегодня живет, сложно за ними ухаживать. Она взяла малую серебряную медаль за свою коллекцию, которую она выращивала в Лошицкой усадьбе. А Любанский как раз таки выступил с крупным рогатым скотом, за определенные породы, не местные – тоже взял награды. Жаль, но эта выдающаяся история любви без счастливого конца. Однажды утром обнаружилось, что Ядвига исчезла из своей комнаты. Вскоре в дом вбежала маленькая собачка, которая несла в зубах шляпу хозяйки. Бездыханное тело молодой женщины обнаружили на берегу, в том месте, где река Лоша впадает в Свислочь.

Надежда Гавриленко:

Существует легенда о «слепом» окне, связана она с Ядвигой Любанской. Якобы девушка через это окно выбиралась в парк на прогулки, в один из вечеров с ней произошло несчастье. Сегодня мы с вами можем увидеть то самое окно. Я опровергну эту легенду. Оказалось, что никакого окна «слепого» не было, это доказала реставрация. Убрали штукатурку, сруб дома оказался одного периода без каких-либо новых кладок. Официальная версия гибели Ядвиги такова, что она была больна эпилепсией. И за несколько дней до трагедии испытывала недомогание. Ей советовали как можно больше времени проводить на свежем воздухе. 15 июня 1905 года хозяйка имения на прогулку отправилась одна, только вместе со своими собачками. Девушке стало плохо, она упала в припадке и скатилась в воду. Ее нашли только спустя время, пытались помочь, но было уже поздно.