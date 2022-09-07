Оборудование в аренду и лифты для людей с инвалидностью. Школьные стадионы обновили в Минске

Школьный стадион республиканского масштаба – для многих минских учащихся теперь реальность. К началу нового учебного года в столице по поручению главы государства отремонтировали шесть стадионов и еще три – годом ранее.

Глеб Лавринович, заместитель председателя комитета по образованию Мингорисполкома:

В текущем году реконструировались стадионы в Заводском, Партизанском, Первомайском, Фрунзенском, Центральном районах. На стадионах выполнены работы по укладке современного покрытия на футбольных полях, сделаны теннисные корты, отремонтированы прыжковые ямы, установлены современные мачты осветительного оборудования. И один из таких модернизированных стадионов находится в 87-й минской школе. Во время ремонта здесь положили искусственное зеленое покрытие, нанесли яркую разметку, натянули сетки высотой в пару метров. Кроме того, позаботились и о людях с инвалидностью: площадка оборудована лифтами.

Екатерина Горожанцева, директор ﻿ГУО «Средняя школа № 87 г. Минска»:

Большой вклад внес район для постройки стадиона. Полностью было заменено покрытие, были установлены подпорные стены, монолитные. То есть самая большая сложность была установить эти стены. Здесь занимается детско-юношеская школа «Динамо» и будут проходить матчи городского уровня профессионалов. Здесь теперь можно заниматься футболом, мини-футболом, бегом на разные дистанции и не только. Кроме того, есть и площадки для болельщиков, раздевалки с душевыми кабинами, 18-метровые мачты освещения, большой экран для отображения счета. И это все только на первом ярусе.

Екатерина Горожанцева:

На втором ярусе находится у нас баскетбольно-волейбольная площадка, прыжковая яма и турникеты. На третьем этаже у нас оборудована раздевалка для футбольных команд. Там же находится судейская. Здесь сделаны так зоны, что дети не пересекаются и одновременно четыре класса могут заниматься. Такой современный стадион доступен для всех желающих. Мячи и оборудование можно взять в аренду в школе либо прийти со своим. На такой большой территории как любители, так и профессионалы смогут поддерживать спортивную форму.