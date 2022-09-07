Конфеты со съедобной упаковкой и очистка озёрной воды. Какие интересные проекты реализуют в детском технопарке?

Познавательный интенсив, исследовательская работа и уникальный шанс познакомиться с преподавателями лучших вузов страны. Именно так для десятка старшеклассников началась очередная глава школьной жизни. В Национальном детском технопарке стартовала сентябрьская смена, а это значит, как в теории, так и на практике юные гении снова будут постигать азы науки. Одно из образовательных направлений – «зеленая» химия.

Татьяна Савицкая, заместитель декана по научной работе химического факультета БГУ, доктор химических наук:

Это новое направление в химической науке, которое призвано уменьшить загрязнения в окружающей среде. Для того чтобы воспитать поколение будущих химиков, которые будут готовы работать именно для цели устойчивого развития, мы сегодня должны начинать формировать такое мировоззрение у школьников.

Ирина Кимленко, доцент кафедры радиационной химии и химико-фармацевтических технологий БГУ:

Главная задача – это выполнение научно-исследовательского проекта. Эти занятия происходят на базе химического факультета, мы работаем с детьми в двух химических лабораториях.

Попадают в кузницу таланта лучшие из лучших. Андрей Мамаев – яркий тому пример. Настоящий изобретатель, ярый фанат химии, в свои юные годы уже восходящая звезда белорусской науки.

Андрей Мамаев, учащийся Национального детского технопарка:

Год назад я победил в заключительном этапе республиканской олимпиады, поэтому мне предложили поехать в Национальный детский технопарк, чтобы попробовать себя в проектной деятельности. Вначале идей у меня не было, однако потом я вспомнил, что когда езжу с родителями в лес, то вижу, как кору, оставшуюся после санитарной рубки деревьев, просто сжигают. Мне это не понравилось, из этой коры можно извлечь экологическую выгоду.

Дмитрий Гриншпан, заведующий лабораторией растворов целлюлозы и продуктов их переработки БГУ, доктор химических наук, профессор:

Мы разработали с ним получение исключительно полезного угля. Который не производят в Беларуси, из отходов деревообработки. Сейчас он, отдохнув на озере Нарочь, привез оттуда воду, которая не понравилась ему по качеству. И он сейчас чистит ее своим углем. К слову, за плечами юных гениев есть и другие инновационные проекты. Съедобные биоразлагаемые пленки – поразительное ноу-хау.

– Мне хочется, чтобы вы продегустировали наши конфеты в съедобной упаковке, которые мы будем демонстрировать с Национальным детским технопарком на Дне города.

– Так странно.

– Но вкусно?

– Да. А пока одни ребята изучают основы «зеленой» химии, другие участники детского технопарка знакомятся с биотехнологией растений.

Сергей Звонорев, старший преподаватель кафедры клеточной биологии и биоинженерии растений БГУ:

Используем разные растения – горошек, пшеница и такое растение, как арабидопсис. Изучаем, как на растения влияют стресс-факторы: засуха, засоления. Смотрим на молекулярном уровне, что происходит в растениях, и подбираем молекулярные вещества, которые помогают растениям выжить в условиях стресса.

Мария Черныш, старший преподаватель кафедры клеточной биологии и биоинженерии растений БГУ:

Мы показываем им и основные научные методики – постановку электрофореза, ПЦР, микроскопирование, в частности много работаем на флуоресцентном микроскопе. Незабываемые мастер-классы будущие ученые воспринимают на ура. Быть полезным обществу и оставить след в науке для одаренных школьников – цель номер один.

Владислава Коробко, учащаяся Национального детского технопарка:

Хочется создать потенциальную основу для биопрепарата для дальнейшего использования в нашем мире.

Никита Лисовский, учащийся Национального детского технопарка:

Планирую создать проект по арабидопсису с различными факторами стресса и фитогормонами. По окончании образовательной смены ребята защищают свои проекты и делают первый шаг навстречу мечте – стать студентом выбранного университета.