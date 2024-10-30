Товарооборот Беларуси и Сирии растёт, несмотря на санкции – Алейник
Как в полной мере использовать потенциал Минска и Дамаска, чтобы вывести белорусско-сирийские отношения на новый уровень? Резервы, очевидно, нужно искать в экономике и гуманитарной сфере, – уверен премьер-министр Роман Головченко.
30 октября в правительстве прошли переговоры с главой МИД арабской республики – Бассамом Саббагом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Два государства связывает давняя дружба, мы одинаково смотрим на большинство международных проблем. Пришло время подтягивать экономику.
Роман Головченко встретился с министром иностранных дел Сирии – подробности здесь.
Сирия для Беларуси – надежный партнер на Ближнем Востоке. Это подчеркнули и в Совете Республики. Наталья Кочанова также провела переговоры с главой сирийского МИДа. Обсуждали, как углубить сотрудничество, а оно динамично развивается во многом благодаря хорошим отношениям между лидерами наших государств.
Бассам Саббаг, министр иностранных дел и по делам эмигрантов Сирии:
Мы также отметили роль парламентариев в качестве так называемой народной дипломатии. Ведь депутаты избраны народом. Они из народа. Они могут помочь решить проблемы, с которыми сталкивается народ. Это важный шаг для преодоления трудностей.
Сергей Алейник, председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси:
Мы уделили внимание торгово-экономическому сотрудничеству. Вы прекрасно понимаете, что в условиях незаконных односторонних санкций, которые применяются как к Сирии, так и к Беларуси, это сотрудничество сегодня сопряжено с определенными трудностями. Но несмотря на это, мы сегодня наблюдаем положительную динамику роста нашего двустороннего товарооборота и, безусловно, в ходе предстоящего в следующем году заседания двусторонней комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству будут намечены дополнительные шаги по активизации и расширению этого сотрудничества.
Минск и Дамаск объединяют общие подходы в политике, как внутренней, так и внешней. Это суверенитет, независимость и невмешательство во внутренние дела других стран – подчеркнули в Совете Республики. Здесь также поблагодарили сирийских партнеров за поддержку нашей страны в международных организациях.