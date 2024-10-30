Товарооборот Беларуси и Сирии растёт, несмотря на санкции – Алейник

Как в полной мере использовать потенциал Минска и Дамаска, чтобы вывести белорусско-сирийские отношения на новый уровень? Резервы, очевидно, нужно искать в экономике и гуманитарной сфере, – уверен премьер-министр Роман Головченко. 30 октября в правительстве прошли переговоры с главой МИД арабской республики – Бассамом Саббагом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Два государства связывает давняя дружба, мы одинаково смотрим на большинство международных проблем. Пришло время подтягивать экономику. Роман Головченко встретился с министром иностранных дел Сирии – подробности здесь.

Сирия для Беларуси – надежный партнер на Ближнем Востоке. Это подчеркнули и в Совете Республики. Наталья Кочанова также провела переговоры с главой сирийского МИДа. Обсуждали, как углубить сотрудничество, а оно динамично развивается во многом благодаря хорошим отношениям между лидерами наших государств.

Бассам Саббаг, министр иностранных дел и по делам эмигрантов Сирии:

Мы также отметили роль парламентариев в качестве так называемой народной дипломатии. Ведь депутаты избраны народом. Они из народа. Они могут помочь решить проблемы, с которыми сталкивается народ. Это важный шаг для преодоления трудностей.