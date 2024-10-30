В Беларуси запустили онлайн-платформу «Народная пятилетка» для сбора мнений граждан
В Беларуси запустили онлайн-платформу по сбору мнений «Народная пятилетка», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Сервис меркаванне.бел предлагает анонимно поделиться своими мыслями и высказать замечания по самым актуальным направлениям развития страны.
За первые два дня работы портал посетили более тысячи человек. Они оставили свыше 320 предложений. Самые популярные – из сферы образования, сельского хозяйства и развития малых городов.
Граждане предлагают, как улучшить работу ЖКХ, общественного транспорта, организовать рабочие места в малых населенных пунктах. Все инициативы изучат сотрудники Штаба патриотических сил, который и стал инициатором создания онлайн-платформы.
Самые интересные идеи учтут при разработке стратегии развития отраслей и страны в целом. Они найдут отражение в программе социально-экономического развития страны на пятилетку, а также будут использованы при подготовке повестки Всебелорусского народного собрания.
Андрей Басак, участник Штаба патриотических сил Беларуси:
Платформа будет работать и по мере поступления, мы уже сейчас видим, что она требует и совершенствования, и дальнейшей доработки. Но по крайней мере планируем, что ближайшие еще месяц-два, то есть до конца года она, возможно, будет работать. То есть по мере того, как будут поступать предложения наших граждан.
Сервис «Народная пятилетка» – не единственный инструмент обратной связи с белорусами. Предложения граждан – и это отработанная практика – учитывают в законотворчестве. Диалоговые площадки и встречи в трудовых коллективах – возможностей для взаимополезного диалога масса.