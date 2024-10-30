В Беларуси запустили онлайн-платформу «Народная пятилетка» для сбора мнений граждан

В Беларуси запустили онлайн-платформу по сбору мнений «Народная пятилетка», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Сервис меркаванне.бел предлагает анонимно поделиться своими мыслями и высказать замечания по самым актуальным направлениям развития страны. За первые два дня работы портал посетили более тысячи человек. Они оставили свыше 320 предложений. Самые популярные – из сферы образования, сельского хозяйства и развития малых городов.

Граждане предлагают, как улучшить работу ЖКХ, общественного транспорта, организовать рабочие места в малых населенных пунктах. Все инициативы изучат сотрудники Штаба патриотических сил, который и стал инициатором создания онлайн-платформы. Самые интересные идеи учтут при разработке стратегии развития отраслей и страны в целом. Они найдут отражение в программе социально-экономического развития страны на пятилетку, а также будут использованы при подготовке повестки Всебелорусского народного собрания.