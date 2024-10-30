Прямой эфир

В Минской области намолочено свыше 700 тысяч тонн зерна кукурузы

30 октября 2024 14:07
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Завершить все полевые работы до 7 ноября. Такую задачу аграриям поставил глава государства. В Минской области убрано уже почти 290 тысяч гектаров кукурузы, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Это 95 % от запланированного. Аграрии настроены по-боевому, в том числе превзойти прошлогодние показатели. Напомним, общий каравай с учетом рапса составил уже свыше 2,7 миллионов тонн. 

Когда осенний день – год кормит. Сюжет Екатерины Ковальчук.

В Минской области намолочено свыше 700 тысяч тонн зерна кукурузы-2

Кукуруза – стратегически важная для животноводства культура. Питательно и полезно. Главное – убрать вовремя. Понимают это и механизаторы «Агрокомбината «Дзержинский». Дмитрий Гришалевич с самого утра в поле. Сейчас задача – освоить 150 гектаров. Механизатор отмечает, урожайность неплохая, уровень прошлого года – более 100 центнеров с гектара. Но само качества зерна лучше.

В Минской области намолочено свыше 700 тысяч тонн зерна кукурузы-4

Дмитрий Гришалевич, механизатор филиала «Воложинское» сельхозпредприятия «Агрокомбинат «Дзержинский»:
Нас 9 комбайнов, но нас на разные поля разбросали. Где-то гектаров 80-100 собираем.

На этом же поле трудится и Вячеслав Яцыно. Механизатор признается, что осень – особая пора. Вокруг открываются красивые пейзажи. Убирать кукурузу в двойне приятнее. А еще огромное желание – не подвести коллектив. Ведь от каждого зависит общий результат. В день проходит по 20 гектаров.

В Минской области намолочено свыше 700 тысяч тонн зерна кукурузы-6

Вячеслав Яцыно, механизатор филиала «Воложинское» сельхозпредприятия «Агрокомбинат «Дзержинский»:
Работать хорошо, платят нормально. Но надо работать, стараемся. Кукуруза хорошая, ничего не скажешь.

Минская область по намолоту зерна в лидерах. В закромах только кукурузы свыше 700 тысяч тонн. Убрано 95 % от планируемого. Погода дает зеленый свет, поэтому работы завершат в сжатые сроки.

Подробности в видео.

# Уборочная кампания

Другие новости рубрики

Все новости
Более 320 беженцев пострадали от преступных действий польских и прибалтийских силовиков
30 октября 2024 13:59

Более 320 беженцев пострадали от преступных действий польских и прибалтийских силовиков

Минские спасатели провели учения по ликвидации ЧС в метро
30 октября 2024 13:42

Минские спасатели провели учения по ликвидации ЧС в метро

Пограничники стран СНГ обсудили противодействие трансграничной преступности
30 октября 2024 13:41

Пограничники стран СНГ обсудили противодействие трансграничной преступности