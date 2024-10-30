В Минской области намолочено свыше 700 тысяч тонн зерна кукурузы

Завершить все полевые работы до 7 ноября. Такую задачу аграриям поставил глава государства. В Минской области убрано уже почти 290 тысяч гектаров кукурузы, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Это 95 % от запланированного. Аграрии настроены по-боевому, в том числе превзойти прошлогодние показатели. Напомним, общий каравай с учетом рапса составил уже свыше 2,7 миллионов тонн. Когда осенний день – год кормит. Сюжет Екатерины Ковальчук.

Кукуруза – стратегически важная для животноводства культура. Питательно и полезно. Главное – убрать вовремя. Понимают это и механизаторы «Агрокомбината «Дзержинский». Дмитрий Гришалевич с самого утра в поле. Сейчас задача – освоить 150 гектаров. Механизатор отмечает, урожайность неплохая, уровень прошлого года – более 100 центнеров с гектара. Но само качества зерна лучше.

Дмитрий Гришалевич, механизатор филиала «Воложинское» сельхозпредприятия «Агрокомбинат «Дзержинский»:

Нас 9 комбайнов, но нас на разные поля разбросали. Где-то гектаров 80-100 собираем. На этом же поле трудится и Вячеслав Яцыно. Механизатор признается, что осень – особая пора. Вокруг открываются красивые пейзажи. Убирать кукурузу в двойне приятнее. А еще огромное желание – не подвести коллектив. Ведь от каждого зависит общий результат. В день проходит по 20 гектаров.