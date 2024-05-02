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Вопросы ЖКХ и здравоохранения продолжают лидировать среди обращений граждан

02 мая 2024 10:51
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Все, что волнует людей, – это ответственность парламентариев. Именно под таким девизом работает Совет Республики. 2 мая сенаторы отправились в Гомельскую область, чтобы пообщаться с местными жителями и помочь им в решении наболевших проблем, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Вопросы ЖКХ и здравоохранения продолжают лидировать среди обращений граждан-1

Среди тех, кто воспользовался такой возможностью, житель Рогачева Владимир Соломейчук. Он обратился за помощью к председателю Постоянной комиссии Совета Республики Игорю Луцкому по вопросу пенсионных начислений. У мужчины два удостоверения: за выслугу лет в милиции и в судебной системе. Согласно действующему в Беларуси закону, при начислении пенсии учитывается лишь первая из них. В итоге сумма ежемесячной социальной выплаты, которую получает Владимир, не отражает весь его отработанный стаж.

Вопросы ЖКХ и здравоохранения продолжают лидировать среди обращений граждан-4

Владимир Соломейчук, житель Рогачева:
Стаж работы в суде, пенсионный, не был зачтен. Я понимаю, что все решения приняты законно, но как человек я прошу внести изменения в законодательство и выполнить мою просьбу. Меня выслушали, и при возможности мой вопрос будет решен.

Вопросы ЖКХ и здравоохранения продолжают лидировать среди обращений граждан-7

Редкий прецедент требует внимания на самом высоком уровне. Выездные приемы сенаторов в регионах и предназначены для решения таких проблем, с которыми не получается разобраться по месту. Однако парламентарии отмечают, что среди обращений граждан продолжают лидировать вопросы в сферах ЖКХ и здравоохранения, которые могли быть оперативно урегулированы местной властью.

# Прием граждан # общество # Игорь Луцкий

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