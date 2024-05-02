Вопросы ЖКХ и здравоохранения продолжают лидировать среди обращений граждан

Все, что волнует людей, – это ответственность парламентариев. Именно под таким девизом работает Совет Республики. 2 мая сенаторы отправились в Гомельскую область, чтобы пообщаться с местными жителями и помочь им в решении наболевших проблем, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Среди тех, кто воспользовался такой возможностью, житель Рогачева Владимир Соломейчук. Он обратился за помощью к председателю Постоянной комиссии Совета Республики Игорю Луцкому по вопросу пенсионных начислений. У мужчины два удостоверения: за выслугу лет в милиции и в судебной системе. Согласно действующему в Беларуси закону, при начислении пенсии учитывается лишь первая из них. В итоге сумма ежемесячной социальной выплаты, которую получает Владимир, не отражает весь его отработанный стаж.

Владимир Соломейчук, житель Рогачева:

Стаж работы в суде, пенсионный, не был зачтен. Я понимаю, что все решения приняты законно, но как человек я прошу внести изменения в законодательство и выполнить мою просьбу. Меня выслушали, и при возможности мой вопрос будет решен.