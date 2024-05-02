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СК ведёт расследование дел в отношении должностных лиц Польши, Литвы и Латвии

02 мая 2024 11:35
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Новые факты жестокости еженедельно фиксируются на границах Беларуси и Евросоюза. Насилие, убийства и пытки – через это проходят беженцы, пытаясь попасть в Литву, Латвию, Польшу, чтобы реализовать свое право на мирную и спокойную жизнь, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

СК ведёт расследование дел в отношении должностных лиц Польши, Литвы и Латвии-1

Пока мировое сообщество и правозащитные организации молчат, Беларусь пытается призвать виновных к ответственности. Следственный комитет ведет расследование преступлений против безопасности человечества. В данный момент в работе три уголовных дела в отношении должностных лиц сопредельных стран. 166 иностранцев, следовавших в Польшу транзитом через Беларусь, 11 погибли, остальные пострадали от рук силовиков.

38 беженцев искали лучшей жизни в Латвии. 16 из них были убиты. Литва искалечила судьбы 36 человек. Жизни 12 оборвались на границе. Наибольшее число пострадавших – выходцы из Ирака, Ирана, Афганистана, Индии, Сирии и государств Африканского континента.

СК ведёт расследование дел в отношении должностных лиц Польши, Литвы и Латвии-4

Только на прошлой неделе белорусские пограничники обнаружили в Верхнедвинском районе избитого гражданина Афганистана и тело иностранки без признаков жизни. Главным следственным управлением проводится широкий спектр мероприятий, чтобы установить виновных в зверских преступлениях и привлечь их к ответственности.

# Следственный комитет Беларуси # общество

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