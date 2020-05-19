Наталья Кочанова проведёт прямую телефонную линию. По какому номеру и когда можно звонить?

Новости Беларуси. Практика выездных приемов граждан и прямых телефонных линий продолжается в Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На этой неделе обратиться со своими вопросами можно к представителям Администрации Президента и руководителям госорганов. Администрация Президента Беларуси и руководители госорганов проведут прямые телефонные линии Так, 19 мая прямую телефонную линию проведет председатель Совета Республики Наталья Кочанова. Дозвониться можно с 11 до 14 часов.

До полудня обратиться напрямую к представителю главы государства смогут минчане. На связь выйдет помощник Президента – инспектор по Минску Виталий Прима.

21 мая жители Крупского района смогут попасть на прием к заместителю главы Администрации Президента Андрею Кунцевичу. Встреча пройдет в здании райисполкома с 10 до 11 часов.