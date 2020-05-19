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Наталья Кочанова проведёт прямую телефонную линию. По какому номеру и когда можно звонить?

19 мая 2020 07:14
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Новости Беларуси. Практика выездных приемов граждан и прямых телефонных линий продолжается в Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На этой неделе обратиться со своими вопросами можно к представителям Администрации Президента и руководителям госорганов.

Администрация Президента Беларуси и руководители госорганов проведут прямые телефонные линии

Так, 19 мая прямую телефонную линию проведет председатель Совета Республики Наталья Кочанова. Дозвониться можно с 11 до 14 часов.

Наталья Кочанова проведёт прямую телефонную линию. По какому номеру и когда можно звонить?-1

До полудня обратиться напрямую к представителю главы государства смогут минчане. На связь выйдет помощник Президента – инспектор по Минску Виталий Прима.

Наталья Кочанова проведёт прямую телефонную линию. По какому номеру и когда можно звонить?-4

21 мая жители Крупского района смогут попасть на прием к заместителю главы Администрации Президента Андрею Кунцевичу. Встреча пройдет в здании райисполкома с 10 до 11 часов.

Наталья Кочанова проведёт прямую телефонную линию. По какому номеру и когда можно звонить?-7

Основная цель такой работы с обращениями граждан – максимальное содействие в решении их проблем. Данный формат позволяет рассмотреть широкий круг вопросов, а также изучить срез мнений белорусов для последующего информирования главы государства.

# Прием граждан # общество # Наталья Кочанова # Виталий Прима # Андрей Кунцевич # Фотофакт

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