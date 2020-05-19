В белорусской армии проходят тактические учения подразделений ракетных войск

Новости Беларуси. В белорусской армии начались учения ракетчиков, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В ходе военных сборов будет дана оценка уровню подготовки подразделений ракетных войск. Будут отрабатываться вопросы передвижения частей в районы выполнения учебно-боевых задач, маскировка, подготовка к ведению боевых действий, несение боевого дежурства, нанесение ракетных ударов со сменой стартовых позиций.