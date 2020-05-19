Прямой эфир

В белорусской армии проходят тактические учения подразделений ракетных войск

19 мая 2020 07:05
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. В белорусской армии начались учения ракетчиков, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В белорусской армии проходят тактические учения подразделений ракетных войск-1

В ходе военных сборов будет дана оценка уровню подготовки подразделений ракетных войск. Будут отрабатываться вопросы передвижения частей в районы выполнения учебно-боевых задач, маскировка, подготовка к ведению боевых действий, несение боевого дежурства, нанесение ракетных ударов со сменой стартовых позиций.

В белорусской армии проходят тактические учения подразделений ракетных войск-4

В белорусской армии проходят тактические учения подразделений ракетных войск-6

В белорусской армии проходят тактические учения подразделений ракетных войск-8

Для проведения учений задействуют полигоны Гожский, Брестский, авиационный полигон «Неман», а также территорию вблизи Островца.

# Военные учения # общество # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Из спецфонда Президента на поддержку одарённых учащихся и студентов направят более 1 млн рублей
19 мая 2020 06:55

Из спецфонда Президента на поддержку одарённых учащихся и студентов направят более 1 млн рублей

Никаких деревьев в радиусе двух метров. Как правильно разводить костёр в лесу
19 мая 2020 06:53

Никаких деревьев в радиусе двух метров. Как правильно разводить костёр в лесу

«Чтобы получить реально результаты». Что нужно знать абитуриентам о репетиционном тестировании
19 мая 2020 06:46

«Чтобы получить реально результаты». Что нужно знать абитуриентам о репетиционном тестировании