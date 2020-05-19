Никаких деревьев в радиусе двух метров. Как правильно разводить костёр в лесу

Лесные пожары – настоящее бедствие. Они приносят колоссальные природные потери и наносят урон не только экосистеме. Эксперты рассказывают: с начала 2020 года в Синеокой насчитали более 180 лесных пожаров, причиной которых в большинстве случаев стал человек.

Анастасия Швайбович, официальный представитель Минского областного управления МЧС:

С начала этого года подразделения спасателей Минской области выезжали более тысячи раз на загорание травы и кустарников. То, что касается лесных массивов, привлекались спасатели 101 раз, а также выезжали на тушение торфяников в количестве 19 раз.

Засушливая погода аукнулась для страны многочисленными возгораниями, и даже несмотря на нынешнее похолодание, лесной массив остаётся под угрозой. В некоторых регионах до сих пор действует запрет на посещение лесов. С начала 2020 года произошло более 2 тысяч природных пожаров – вдвое больше показателей первого квартала прошлого года.

Дмитрий Пинчук, начальник отдела охраны и защиты леса Минского ГПЛХО:

В настоящее время действует запрет на посещение лесов в Минской области на территории Пуховичского района, во всех остальных районах разрешено посещать леса. Нельзя разводить костер полностью, где есть особые природоохраняемые территории.

80% лесных пожаров удаётся потушить лесничим самостоятельно, однако справиться с пламенем без участия сотрудников МЧС получается не всегда. Анастасия Швайбович:

Все пожары обнаруживаются на достаточно ранней стадии, что сказывается и на площади пожаров. Привлекаются для тушения подразделения МЧС, работники лесного хозяйства. Есть объездчики, обходчики, которые контролируют наиболее пожароопасные места.

Дмитрий Пинчук:

У нас в каждом лесохозяйственном учреждении имеются пожарные химические станции и пункты противопожарного инвентаря, пожарные автомобили, у нас имеются тракторы с бочками для подвоза воды, тракторы с плугом, ранцевые лесные опрыскиватели, мотопомпы, пожарные напорные рукава, т. е. всё необходимое оборудование.

Причиной возгораний зачастую становится человеческий фактор: брошенный окурок или спичка на обочину из окна автомобиля, халатное отношение с огнём, а пал травы и вовсе уже набил оскомину. Злостными нарушителями становятся любители пожарить мясо первобытным способом, без мангала. Они часто разводят костёр неправильно, что приводит к пожарам. Специалисты рассказывают: чтобы соорудить безопасное кострище, достаточно прихватить с собой лопату и несколько литров воды. Тимур Виолентий, начальник службы охраны и защиты леса Боровлянского спецлесхоза:

Кострище больших размеров в лесу нежелательно разводить, посмотрим маленькое или среднее кострище. Делаем вокруг предполагаемого кострища нереализованную полосу с помощью лопаты, она должна составлять не менее 25 см.

Перед тем как приняться за работу, специалисты советуют выбрать правильное место: никаких деревьев в радиусе двух метров, ниспадающих веток и выступающих корней. Территория должна быть максимально чистой. Тимур Виолентий:

Нереализованная полоса должна быть по глубине 5-10, может быть, на штык лопаты, делаем как бы бортик, чтобы угли не улетали. У нас получилось вот такое кострище, куда в центр мы сложим дрова и далее распалим огонь.

Хворост и дрова на месте, можно поджигать. Тимур Виолентий:

Еловые ветки хорошо горят и трещат, т. е. искры улетают далеко и угольки улетают на большие расстояния.