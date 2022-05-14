Кочанова в Докшицком районе: надо работать местным органам власти, чтобы оставались специалисты здесь
Новости Беларуси. В условиях санкционного давления на нашу страну небольшие предприятия – гаранты благополучия не только региона, но и страны в целом. Об этом заявила председатель Совета Республики Наталья Кочанова. Спикер 14 мая провела выездное заседание Совета в Докшицком районе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Вопросы обсуждались самые разные. Но в центре внимания – человек: комфортные условия жизни, выполнение социальных стандартов.
Тему продолжит Виктор Пралич.
Виктор Пралич, корреспондент:
В выездных заседаниях принимают участие руководители всех уровней. От министерств и Совета Республики до районных депутатов. Есть возможность не только обменяться мнениями, но и тут же приступить к выполнению поручений. Преимущества такой практики очевидны. Причем выигрывают все. Местные жители, считай, не выходя из дома, получают надежду на благополучный исход своего вопроса. Руководители из первых уст узнают о проблемах простого человека. Работа с людьми – основополагающее. Важно не только слушать, но и слышать.
Наталья Кочанова, председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси:
Надо работать местным органам власти, чтобы закреплялись и оставались специалисты здесь. В первую очередь должно быть жилье. Ясно, что надо еще какие-то социальные блага. Не просто инфраструктура. Вот я спросила. Есть физкультурный центр, есть бассейн. Что плохо? Неплохо все, достаточно хорошо можно жить и работать. Тут аспект – привитие любви к тому месту, где ты живешь, с одной стороны. А с другой стороны, конечно, и создание комфортных условий для проживания наших людей. Тогда молодежь будет оставаться.
Небольшие предприятия – гаранты благополучия страны. Кочанова ознакомилась с работой Докшицкого хлебозавода.