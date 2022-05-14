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​Кочанова в Докшицком районе: надо работать местным органам власти, чтобы оставались специалисты здесь

14 мая 2022 17:46
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Новости Беларуси. В условиях санкционного давления на нашу страну небольшие предприятия – гаранты благополучия не только региона, но и страны в целом. Об этом заявила председатель Совета Республики Наталья Кочанова. Спикер 14 мая провела выездное заседание Совета в Докшицком районе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Вопросы обсуждались самые разные. Но в центре внимания – человек: комфортные условия жизни, выполнение социальных стандартов.

Тему продолжит Виктор Пралич.

​Кочанова в Докшицком районе: надо работать местным органам власти, чтобы оставались специалисты здесь-1

Виктор Пралич, корреспондент:
В выездных заседаниях принимают участие руководители всех уровней. От министерств и Совета Республики до районных депутатов. Есть возможность не только обменяться мнениями, но и тут же приступить к выполнению поручений. Преимущества такой практики очевидны. Причем выигрывают все. Местные жители, считай, не выходя из дома, получают надежду на благополучный исход своего вопроса. Руководители из первых уст узнают о проблемах простого человека. Работа с людьми – основополагающее. Важно не только слушать, но и слышать.

​Кочанова в Докшицком районе: надо работать местным органам власти, чтобы оставались специалисты здесь-4

Наталья Кочанова, председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси:
Надо работать местным органам власти, чтобы закреплялись и оставались специалисты здесь. В первую очередь должно быть жилье. Ясно, что надо еще какие-то социальные блага. Не просто инфраструктура. Вот я спросила. Есть физкультурный центр, есть бассейн. Что плохо? Неплохо все, достаточно хорошо можно жить и работать. Тут аспект привитие любви к тому месту, где ты живешь, с одной стороны. А с другой стороны, конечно, и создание комфортных условий для проживания наших людей. Тогда молодежь будет оставаться.

​Небольшие предприятия – гаранты благополучия страны. Кочанова ознакомилась с работой Докшицкого хлебозавода.

# Государственная социальная политика # общество # Виктор Пралич # Наталья Кочанова # Фотофакт

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