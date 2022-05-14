​Кочанова в Докшицком районе: надо работать местным органам власти, чтобы оставались специалисты здесь

Новости Беларуси. В условиях санкционного давления на нашу страну небольшие предприятия – гаранты благополучия не только региона, но и страны в целом. Об этом заявила председатель Совета Республики Наталья Кочанова. Спикер 14 мая провела выездное заседание Совета в Докшицком районе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Вопросы обсуждались самые разные. Но в центре внимания – человек: комфортные условия жизни, выполнение социальных стандартов. Тему продолжит Виктор Пралич.

Виктор Пралич, корреспондент:

В выездных заседаниях принимают участие руководители всех уровней. От министерств и Совета Республики до районных депутатов. Есть возможность не только обменяться мнениями, но и тут же приступить к выполнению поручений. Преимущества такой практики очевидны. Причем выигрывают все. Местные жители, считай, не выходя из дома, получают надежду на благополучный исход своего вопроса. Руководители из первых уст узнают о проблемах простого человека. Работа с людьми – основополагающее. Важно не только слушать, но и слышать.