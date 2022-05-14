Лилия Ананич: когда воюют с цветами у мемориалов, мы понимаем, что у них нет аргументов в защиту своей позиции

Новости Беларуси. За подвиги в Великой Отечественной войне звание Героя Советского Союза получили 90 женщин. 10 из них белоруски. Проект «Женское лицо Победы» продолжает открывать новые героические имена, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Лилия Ананич, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Когда воюют с цветами даже, которые приносят к мемориалам, бульдозерами, мы понимаем, что у них на самом деле нет аргументов в защиту своей неправедной позиции. Потому что топтать могилы, памятники – это бесчеловечно. Разрушать мемориалы – это бесчеловечно. Беларусь идет другим путем, для нас это свято. И даже в законодательстве мы приняли такие законы, которые никогда не позволят реабилитировать нацистов и тем более умалить победу белорусского народа, советского солдата в Великой Отечественной войне.