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Наталья Кочанова ответит на вопросы граждан по телефонной линии

18 марта 2020 06:25
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Новости Беларуси. Сенаторы продолжают помогать белорусам в решении личных проблем. 18 марта прямую телефонную линию проведет председатель Совета Республики Национального собрания Наталья Кочанова, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Звонки будут приниматься с 10.00 до 13.00.

Наталья Кочанова ответит на вопросы граждан по телефонной линии-1

И в этот же день состоится прием у председателя Постоянной комиссии Совета Республики по законодательству и государственному строительству Сергея Сивца. А 25 марта граждан примет председатель Постоянной комиссии Совета Республики по международным делам и национальной безопасности Сергей Рачков.

Приемы проходят в Минске по адресу Кирова, 49.

Наталья Кочанова ответит на вопросы граждан по телефонной линии-4

Наталья Кочанова ответит на вопросы граждан по телефонной линии-6

# Прием граждан # общество # Наталья Кочанова # Сергей Сивец # Сергей Рачков # Фотофакт

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