Наталья Кочанова ответит на вопросы граждан по телефонной линии

Новости Беларуси. Сенаторы продолжают помогать белорусам в решении личных проблем. 18 марта прямую телефонную линию проведет председатель Совета Республики Национального собрания Наталья Кочанова, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Звонки будут приниматься с 10.00 до 13.00.

И в этот же день состоится прием у председателя Постоянной комиссии Совета Республики по законодательству и государственному строительству Сергея Сивца. А 25 марта граждан примет председатель Постоянной комиссии Совета Республики по международным делам и национальной безопасности Сергей Рачков.

Приемы проходят в Минске по адресу Кирова, 49.