«Чаще руки моем, ну и всё». Какие методы профилактики инфекций используют белорусы?

Новости Беларуси. В Минской области проводят дополнительные меры профилактики в связи с ростом заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Предложили рассаживать посетителей на расстоянии 1,5 метра. Какие ещё рекомендации дали медики кафе и ресторанам
В объектах торговли, аптеках, поликлиниках установлены антисептические средства. Больше внимания уделяется соблюдению правил личной гигиены на предприятиях и в учреждениях образования. Что думают о элементарных правилах здоровья жители Минского района, узнали наши корреспонденты.