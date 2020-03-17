«Чаще руки моем, ну и всё». Какие методы профилактики инфекций используют белорусы?

Новости Беларуси. В Минской области проводят дополнительные меры профилактики в связи с ростом заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Предложили рассаживать посетителей на расстоянии 1,5 метра. Какие ещё рекомендации дали медики кафе и ресторанам В объектах торговли, аптеках, поликлиниках установлены антисептические средства. Больше внимания уделяется соблюдению правил личной гигиены на предприятиях и в учреждениях образования. Что думают о элементарных правилах здоровья жители Минского района, узнали наши корреспонденты.

Прежде всего это мытье рук, мытье лица, личная гигиена. Насколько белорусы готовы позаботиться о себе? Как COVID-19 изменил нашу повседневную жизнь

Соблюдаю какие-то меры предосторожности, старюсь не ходить в массовые места, фруктов, овощей больше есть.

Надо руки мыть, гигиену соблюдать, меньше собираться в общественных местах. Это надо.