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«Чаще руки моем, ну и всё». Какие методы профилактики инфекций используют белорусы?

17 марта 2020 18:13
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Новости Беларуси. В Минской области проводят дополнительные меры профилактики в связи с ростом заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

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В объектах торговли, аптеках, поликлиниках установлены антисептические средства. Больше внимания уделяется соблюдению правил личной гигиены на предприятиях и в учреждениях образования. Что думают о элементарных правилах здоровья жители Минского района, узнали наши корреспонденты.

«Чаще руки моем, ну и всё». Какие методы профилактики инфекций используют белорусы? -1

Прежде всего это мытье рук, мытье лица, личная гигиена.

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«Чаще руки моем, ну и всё». Какие методы профилактики инфекций используют белорусы? -4

Соблюдаю какие-то меры предосторожности, старюсь не ходить в массовые места, фруктов, овощей больше есть.

«Чаще руки моем, ну и всё». Какие методы профилактики инфекций используют белорусы? -7

Надо руки мыть, гигиену соблюдать, меньше собираться в общественных местах. Это надо.

«Чаще руки моем, ну и всё». Какие методы профилактики инфекций используют белорусы? -10

Чаще руки моем, ну и все.

Специалисты советуют придерживаться основных правил здоровой безопасности. А еще стоит на время отказаться от походов в многолюдные места.

# Коронавирус # общество # Фотофакт

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