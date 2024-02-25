Украинка, которая 20 лет живёт в Бресте, поделилась впечатлением о едином дне голосования

В эти часы на избирательных участках голосуют и те, для кого Беларусь стала вторым домом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.





Жительница Бреста Наталия Сельвесюк впервые пришла исполнить свой гражданский долг. Уроженка Украины несколько месяцев назад получила паспорт гражданина Беларуси, и теперь она вправе определять будущее страны, которая за 20 лет жизни стала поистине родной. Здесь на свет появились ее двое сыновей.

Наталия Сельвесюк, жительница Бреста:

Большое волнение, ты уже ощущаешь себя полноценным гражданином этой страны. Думала о своих детях, чтобы страна развивалась и мои дети имели ту же возможность, что и я. Выбрать профессию, выбрать, где учиться, выбрать, что они хотят.