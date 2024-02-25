Украинка, которая 20 лет живёт в Бресте, поделилась впечатлением о едином дне голосования

В эти часы на избирательных участках голосуют и те, для кого Беларусь стала вторым домом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В эти часы на избирательных участках голосуют и те, для кого Беларусь стала вторым домом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Жительница Бреста Наталия Сельвесюк впервые пришла исполнить свой гражданский долг. Уроженка Украины несколько месяцев назад получила паспорт гражданина Беларуси, и теперь она вправе определять будущее страны, которая за 20 лет жизни стала поистине родной. Здесь на свет появились ее двое сыновей.
Наталия Сельвесюк, жительница Бреста:
Большое волнение, ты уже ощущаешь себя полноценным гражданином этой страны. Думала о своих детях, чтобы страна развивалась и мои дети имели ту же возможность, что и я. Выбрать профессию, выбрать, где учиться, выбрать, что они хотят.
Наталия Сас, председатель участковой комиссии № 26 Бреста:
Очень тепло, уютно, очень весело и вкусно. Очень активный участок, потому что и в досрочное голосование, и в основной день активность высокая. Это говорит о твердой гражданской позиции нашего избирателя. Я думаю, что это не только на нашем участке.
Как и все новички избирательной кампании, новая гражданка нашей страны получила приятный подарок – Конституцию Беларуси. Участок для голосования расположился в университете, где в этот день создали праздничную атмосферу – встречают белорусскими песнями и угощениями национальной кухни.