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Мама космонавта Олега Новицкого проголосовала на выборах в Червенском районе

25 февраля 2024 14:02
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Заполняя бюллетень, каждый гражданин выбирает путь развития страны, будущее свое и своих детей. Участвуя в едином дне голосования, мы защищаем идеи и ценности нашего общества. Впервые белорусы выбирают депутатский корпус сразу всех уровней. Людей, которые будут представлять интересы граждан в парламенте и местных Советах депутатов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Мама космонавта Олега Новицкого проголосовала на выборах в Червенском районе-1

В Червенском районе работают 25 участковых избирательных комиссий. Процесс голосования организован на высоком уровне. На каждом участке многолюдно с момента открытия. Среди избирателей и мама космонавта Олега Новицкого – Валентина Эдуардовна.

Мама космонавта Олега Новицкого проголосовала на выборах в Червенском районе-4

Валентина Новицкая, мама космонавта Олега Новицкого:
Шесть внуков, трое детей моих. Семья большая и мне хочется, чтобы было мирное небо. От депутатов что хочешь? Они наши, мы их знаем. И возложить надежды хочется на то, чтобы обращали внимание и на тех людей, которые рядом с ними.

Мама космонавта Олега Новицкого проголосовала на выборах в Червенском районе-7

Людмила Качан, председатель избирательной участковой комиссии Маяковского участка для голосования № 2 Червеня:
Все наблюдатели у нас аккредитованы, которые представляют различные районные организации и общественные объединения. Мнение каждого избирателя – плюс в нашу процветающую родную Беларусь. Досрочное голосование – проголосовали около 40 % наших избирателей.

Мама космонавта Олега Новицкого проголосовала на выборах в Червенском районе-10

Для избирателей, которые в силу особых причин не могут самостоятельно приехать на участки, организовали выездное голосование. На маяковском участке № 2 Червеня оформлено около двух десятков таких заявок.

# Выборы в Беларуси # общество # Валентина Новицкая

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