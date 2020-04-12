Наталья Кочанова о коронавирусе в Беларуси: «Цифры, которые доводятся до наших граждан, абсолютно достоверны и правдивы»

Новости Беларуси. 11 апреля в Совете Республики состоялась встреча с представителями ВОЗ, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Авторитетные в мировом сообществе эксперты, которые, к слову, имели возможность сами решать, что посещать, куда ходить, рассказали о своих впечатлениях от того, что увидели в нашей стране и в наших больницах, подвели итоги поездки и, разумеется, поделились рекомендациями. О миссии ВОЗ, заболевших медиках и средствах защиты. Елена Богдан о ситуации с коронавирусом в Беларуси

Наталья Кочанова, председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси:

По поручению главы государства представители Всемирной организации здравоохранения были приглашены к нам в страну. Неделю они у нас отработали, поэтому мы здесь встречались в Совете Республики с этими экспертами, чтобы узнать их мнение о том, что происходит в нашей стране с их точки зрения. О том, почему в Беларусь была приглашена миссия ВОЗ: если есть сомнение хоть у кого-то в нашей стране, значит, это должны подтвердить люди независимые Но ведь приглашение возникло не случайно. Еще только в феврале, когда у нас появился первый случай, если вы помните, уже сразу пошли какие-то отголоски тех недовольных наших соотечественников, которые не верили ни во что. И поэтому Президент четко принял решение: если есть сомнение хоть у кого-то в нашей стране о том, что мы говорим правду, и все, что мы делаем в нашей стране, значит, это должны подтвердить люди независимые, абсолютно независимые. Это эксперты Всемирной организации здравоохранения. ВОЗ о ситуации с коронавирусом в Беларуси. Главные тезисы

Они не прислушивались ни к каким рекомендациям Министерства здравоохранения в нашей стране, они взяли статистику, посмотрели, где наиболее проблемные регионы, а это действительно город Минск и Витебск. Поэтому они посетили медицинские учреждения именно этих городов. «Когда в страну приходит такая серьезная ситуация, люди должны объединиться» Ну а то, что скептически относились некоторые журналисты, это плохо. Тогда, когда в страну приходит такая серьезная ситуация, на мой взгляд, люди должны объединиться. Но мы работаем честно, открыто, порядочно. Про это и сказали эксперты. К слову сказать, эта встреча достаточно долго была в Совете Республики. Больше часа мы с ними разговаривали, и они говорили о своих впечатлениях. Они говорили о том, что «вы действительно открыты, и все, что сегодня делается в вашей стране, заслуживает всякого уважения». Какие рекомендации ВОЗ дала Беларуси в связи с ситуацией с коронавирусом?

«Проводится серьезная огромная работа» Они с удивлением отмечали и говорили мне о том, что «мы просто не понимаем. У вас так много делается в стране, почему вы так мало это показываете и рассказываете своим людям, чтобы они это видели». Поэтому на самом деле делается очень много. Проводится серьезная огромная работа, которая, может быть, не всегда видна каждому человеку, который просто живет своей жизнью. Как и должно быть, в принципе. От граждан нашей страны не скрывается ничто, и та информация, которая поступает, абсолютно правдивая и достоверная. Мало того, что говорим это мы – может быть, кто-то в этом усомнится, вроде как там власти говорят все в одно – но представители ВОЗ подчеркнули именно это. «На сегодняшний день сделано более 65 тысяч тестов»

Когда они посещали не только медицинские учреждения, и когда им открыли компьютеры и показали в разрезе каждого человека, который заболел, который контактировал, контакты первого, второго уровня... Ведь проведена огромная работа. На сегодняшний день сделано более 65 тысяч тестов – а это значит, что каждый человек учтен. Они просто были восхищены тем, что увидели. Говорят: «Ну, вот это заслуживает всякой похвалы, потому что действительно здесь учтено все». «Цифры, которые доводятся до наших граждан, абсолютно достоверны и правдивы»