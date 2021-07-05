«Шёл и просчитывал в голове, что это может быть». Что говорит о своей работе хирург с 20-летним стажем

Новости Беларуси. Врач Вилейской центральной районной больницы Андрей Яковец награжден нагрудным знаком «Отличник здравоохранения», сообщили в программе «Минщина» на СТВ. В профессии хирург уже почти 20 лет. За эти годы сотни операций и спасенных жизней. Сегодня свой богатый опыт врач передает молодому поколению. Подробности у Ольги Шерсневой.

Ольга Шерснева, корреспондент:

Андрей Михайлович Яковец в медуниверситет поступал с единственным желанием – помогать людям. Мечта сбылась – почти 20 лет он работает хирургом в Вилейской больнице. Профессия стала жизнью. Стать врачом и именно хирургом Андрей Яковец мечтал еще с восьмого класса. Родители поддержали намерения сына. Андрей поступил в медицинский университет, а после вернулся на малую родину. Сегодня это один из лучших хирургов больницы.

Андрей Яковец, врач-хирург Вилейской ЦРБ:

Все равно есть волнение перед каждой операцией. И ты идешь и, конечно, хочешь сделать, чтобы все было хорошо, чтобы пациент поправился, но волнение все равно есть. Понятно, что это не те уже чувства, которые были, когда пришел на работу молодой совсем: ночью просыпался, тебя вызывали в приемный покой, и ты шел и просчитывал в голове, что это может быть. Сегодня немножко поспокойнее, но все равно перед каждой операцией есть волнение и мысли о том, чтобы все прошло нормально.

Утро врача начинается с обхода пациентов, затем плановые операции. Поэтому, когда точно закончится смена, предугадать сложно. Как отмечает хирург, помощь людям – это командная работа: от каждого зависит результат.

Андрей Яковец:

График по большому счету ненормированный. Приходится работать, конечно, каждый день. Есть ночные дежурства, есть дежурства в выходные дни. Всегда приходится быть начеку, потому что в любой момент практически могут позвать на помощь в операционную для работы.

Сегодня Андрей Яковец передает свой опыт молодому поколению. За хирургом закреплены пять практикантов. Будущих врачей специалист учит общаться с пациентами, ставить правильные диагнозы. Молодые медики следят за ходом операции, а лучшие ассистируют.

Ирина Макарова, главный врач Вилейской ЦРБ:

У нас очень много сотрудников с большой квалификацией, и к каждому молодому специалисту приставляется наставник, который доносит до него и наши традиции, и обучает его методам и подходам к работе.