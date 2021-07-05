Прямой эфир

Горячую воду в некоторых домах Минска отключают всего на 5 дней. Что помогает выполнить работу быстрее?

05 июля 2021 16:35
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Сроки планового отключения горячей воды при подготовке к отопительному сезону в Минске будут постепенно сокращаться, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Горячую воду в некоторых домах Минска отключают всего на 5 дней. Что помогает выполнить работу быстрее?-1

По отдельным адресам горячую воду уже отключают всего на пять дней. Всего в городе насчитывается 11 тысяч километров трубопроводов отопления и водоснабжения. Последние несколько лет специалисты применяют новую технологию прокладки труб, которая позволяет выполнять работы гораздо быстрее.

Подготовку к осенне-зимнему сезону в столице завершат в сентябре.

# Коммунальное хозяйство # общество # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
«Шёл и просчитывал в голове, что это может быть». Что говорит о своей работе хирург с 20-летним стажем
05 июля 2021 16:12

«Шёл и просчитывал в голове, что это может быть». Что говорит о своей работе хирург с 20-летним стажем

«Цена сопоставима с 10-дневным отдыхом в Турции». Что на это ответил директор белорусского санатория?
05 июля 2021 16:09

«Цена сопоставима с 10-дневным отдыхом в Турции». Что на это ответил директор белорусского санатория?

«Даже квартира наша не помещает». Вот как в Минске поздравили ветерана ВОВ со столетним юбилеем
05 июля 2021 16:01

«Даже квартира наша не помещает». Вот как в Минске поздравили ветерана ВОВ со столетним юбилеем