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Явка избирателей на президентских выборах на 14:00 составила 65,19%

09 августа 2020 12:34
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Новости Беларуси. Явка избирателей на президентских выборах по состоянию на 14:00 составила 65,19%. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на заместителя председателя ЦИК Вадима Ипатова.

Самая высокая явка в Гомельской и Могилёвской областях – 75,83% и 72,57% соответственно. В Витебской области проголосовали 67,35%, в Гродненской – 65,75%, в Минской – 64,21%, в Брестской – 63,5%.

В Минске к настоящему моменту явка превысила 50% – 52,3%. В целом по Беларуси свой голос за кандидатов отдали 65,19% избирателей.  

# Выборы в Беларуси # общество # Вадим Ипатов # Андрей Дмитриев # Анна Канопацкая # Александр Лукашенко # Светлана Тихановская # Сергей Черечень

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