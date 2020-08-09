Явка избирателей на президентских выборах на 14:00 составила 65,19%

Новости Беларуси. Явка избирателей на президентских выборах по состоянию на 14:00 составила 65,19%. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на заместителя председателя ЦИК Вадима Ипатова.

Самая высокая явка в Гомельской и Могилёвской областях – 75,83% и 72,57% соответственно. В Витебской области проголосовали 67,35%, в Гродненской – 65,75%, в Минской – 64,21%, в Брестской – 63,5%.

В Минске к настоящему моменту явка превысила 50% – 52,3%. В целом по Беларуси свой голос за кандидатов отдали 65,19% избирателей.