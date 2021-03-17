Наталья Кочанова на приёме граждан: «Мы по всем вопросам разбираемся очень детально, досконально»

Новости Беларуси. Работа коммунальных служб, качество капитального ремонта, строительство. Эти и другие темы 17 марта звучали в Совете Республики. Но речь не о законотворчестве. Председатель верхней палаты парламента Наталья Кочанова сегодня почти весь рабочий день отвела на личный прием граждан, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Желающих обратиться к спикеру было немало. Звучали вопросы не только частного характера – скажем, набивший оскомину капитальный ремонт. К примеру, одна семейная пара интересовалась: можно ли использовать чеки «Жилье» для ремонта квартиры? А вот заведующий кафедрой БГТУ пришел просить за всех своих студентов: когда построят спортивный комплекс? Тему продолжит Кристина Федорович.

Кристина Федорович, корреспондент:

В основе работы – справедливое отношение к людям. Личный прием граждан или прямые телефонные линии уже стали традиционной формой общения с населением. Как правило, между обращением и решением того или иного вопроса – маленький отрезок времени. Потому как все вопросы берутся на личный контроль. Какие проблемы сегодня подняты и за что уже благодарят, расскажем в нашем репортаже. «Я услышал понимание этой проблемы». О чём профессор БГТУ попросил Наталью Кочанову на личном приёме?

Спикер верхней палаты парламента без преувеличения весь день (с 10 до 17) разбирала самые разные жизненные вопросы граждан. Записалось более 100 человек. Успели выслушать за день 24. И то эта цифра могла быть гораздо больше, если бы в сутках не было временных ограничений. «Так ответили, как никто не отвечал». Белорус обратился за помощью в Совет Республики и рассказал, что из этого вышло

Каждому уделено отдельное внимание, все вопросы взяты на личный контроль Натальи Кочановой. И вот то, что остается за кадром. Как только проблема озвучена, поручения тут же отданы, с важной ремаркой: все, что волнует белорусов, будет учтено парламентариями.