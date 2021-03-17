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Наталья Кочанова на приёме граждан: «Мы по всем вопросам разбираемся очень детально, досконально»

17 марта 2021 17:32
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Новости Беларуси. Работа коммунальных служб, качество капитального ремонта, строительство. Эти и другие темы 17 марта звучали в Совете Республики. Но речь не о законотворчестве. Председатель верхней палаты парламента Наталья Кочанова сегодня почти весь рабочий день отвела на личный прием граждан, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Желающих обратиться к спикеру было немало.

Звучали вопросы не только частного характера – скажем, набивший оскомину капитальный ремонт. К примеру, одна семейная пара интересовалась: можно ли использовать чеки «Жилье» для ремонта квартиры? А вот заведующий кафедрой БГТУ пришел просить за всех своих студентов: когда построят спортивный комплекс?

Тему продолжит Кристина Федорович.

Наталья Кочанова на приёме граждан: «Мы по всем вопросам разбираемся очень детально, досконально»-1

Кристина Федорович, корреспондент:
В основе работы справедливое отношение к людям. Личный прием граждан или прямые телефонные линии уже стали традиционной формой общения с населением.

Как правило, между обращением и решением того или иного вопроса – маленький отрезок времени. Потому как все вопросы берутся на личный контроль. Какие проблемы сегодня подняты и за что уже благодарят, расскажем в нашем репортаже.

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Наталья Кочанова на приёме граждан: «Мы по всем вопросам разбираемся очень детально, досконально»-4

Спикер верхней палаты парламента без преувеличения весь день (с 10 до 17) разбирала самые разные жизненные вопросы граждан. Записалось более 100 человек. Успели выслушать за день 24. И то эта цифра могла быть гораздо больше, если бы в сутках не было временных ограничений.

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Наталья Кочанова на приёме граждан: «Мы по всем вопросам разбираемся очень детально, досконально»-7

Каждому уделено отдельное внимание, все вопросы взяты на личный контроль Натальи Кочановой. И вот то, что остается за кадром. Как только проблема озвучена, поручения тут же отданы, с важной ремаркой: все, что волнует белорусов, будет учтено парламентариями.

Наталья Кочанова на приёме граждан: «Мы по всем вопросам разбираемся очень детально, досконально»-10

Наталья Кочанова, председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси:
Ровно как на прямую телефонную линию, ровно как и электронные обращения, письменные обращения, и прием по личным вопросам – они все равнозначны для нас. Мы по всем вопросам разбираемся, разбираемся очень детально, досконально, и все они у нас находятся на контроле.

Внимательное отношение к людям – это прежде всего. Просто всегда надо поставить себя на его место. А ведь человеку прийти в такой республиканский орган – это тоже непросто: собраться, человек волнуется, как правило. Но уже тогда, когда накипело и вопросы надо решать, конечно, он решается на то, чтобы обратиться в такую инстанцию, как Совет Республики.

# Прием граждан # общество # Кристина Федорович # Наталья Кочанова # Фотофакт

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