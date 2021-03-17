«Я услышал понимание этой проблемы». О чём профессор БГТУ попросил Наталью Кочанову на личном приёме?

Новости Беларуси. Работа коммунальных служб, качество капитального ремонта, строительство. Эти и другие темы 17 марта звучали в Совете Республики. Но речь не о законотворчестве.

Председатель верхней палаты парламента Наталья Кочанова сегодня почти весь рабочий день отвела на личный прием граждан, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Желающих обратиться к спикеру было немало. От общего к частному. Это и есть, кстати, основной принцип работы. Тщательно прорабатывать и находить пути решения.

А теперь о том, что волнует белорусов. Большинство обращений традиционно касаются социальной тематики: трудоустройство, улучшение жилищных условий. Много и о наболевшем – сфера ЖКХ. Где-то крыша течет, где-то нужен капитальный ремонт. «Так ответили, как никто не отвечал». Белорус обратился за помощью в Совет Республики и рассказал, что из этого вышло Среди жалоб есть и предложения. Притом Николай Николаевич – профессор БГТУ – просит отнюдь не за себя и не для себя – для молодежи. Студентов более 10 тысяч. Говорит, не скрывая: для качественного получения знаний не хватает спортивного комплекса с бассейном. Проект готов, а вот решение изрядно затянулось.

Николай Филиппов, профессор БГТУ:

Нам не хватает материальной спортивной базы для того, чтобы можно было проходить учебную программу. При беседе с Натальей Ивановной я услышал понимание этой проблемы. Эту проблему Наталья Ивановна взяла на учет. Думаю, что в ближайшее время будет рассмотрено в присутствии, наверное, Министерства образования, других заинтересованных ведомств. Наталья Кочанова на приёме граждан: «Мы по всем вопросам разбираемся очень детально, досконально» С такой же уверенностью из кабинета вышел и Михаил Иванович. Построил квартиру долевым способом в Барановичах, внеся сразу полную стоимость. И вот, казалось бы, долгожданный момент – заветные ключи от собственного жилья.

Да не тут-то было: объект не соответствует техническим нормам. И вот выходит, что проблема тянется уже пять лет.