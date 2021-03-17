«Так ответили, как никто не отвечал». Белорус обратился за помощью в Совет Республики и рассказал, что из этого вышло

Новости Беларуси. Работа коммунальных служб, качество капитального ремонта, строительство. Эти и другие темы 17 марта звучали в Совете Республики. Но речь не о законотворчестве. Председатель верхней палаты парламента Наталья Кочанова сегодня почти весь рабочий день отвела на личный прием граждан, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Желающих обратиться к спикеру было немало.

Частных случаев всех и не перечислишь. Потому как способов обратиться множество: посредством интернета, письменно, лично. Но все же упомянуть о благодарности хочется. Слов спасибо тоже далеко не единицы. А после сегодняшнего приема их станет и того в разы больше. Ведь если копнуть глубже, такие формы взаимодействия выгодны обеим сторонам. Для власти это хороший способ, дабы узнать без посредников, что волнует население, а для тех, кто обращается это шанс быть услышанным, как с жалобой, так и с предложением.

– Позвольте вас побеспокоить и выразить огромную благодарность от всей нашей семьи за вашу работу с населением, организацию встреч членов Совета Республики с трудовыми коллективами. – Спасибо Вам, Наталья Ивановна, за понимание важности слушать и слышать простых граждан. Так держать!

Виктор Скорлупин:

Я обращался в разные инстанции. Я написал письмо. Они очень подробно ответили мне. Вот это второй ответ уже. Так ответили, как никто не отвечал. Я им выразил свою благодарность за ответ.

Кристина Федорович, корреспондент:

То есть вы остались довольны именно обращением в Совет Республики?

Виктор Скорлупин:

Да, я очень доволен, что обратился, что получил исчерпывающий ответ.