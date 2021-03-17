Прямой эфир
  • Главная страница
  • Новости
  • Общество
  • Председатель Молодёжного парламента: «Члены Конституционной комиссии – это люди, которые должны выполнять свои функции максимально открыто»

Председатель Молодёжного парламента: «Члены Конституционной комиссии – это люди, которые должны выполнять свои функции максимально открыто»

17 марта 2021 16:48
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Предложения по обновлению Конституции вынесут на широкое общественное обсуждение, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Учесть актуальные и полезные предложения белорусов должна будет Конституционная комиссия, в которую вошли 36 человек.

Председатель Совета депутатов Минска о новой Конституции: «Я думаю, что у нас получится качественный продукт»

Это парламентарии, депутаты, медики и юристы, опытные хозяйственники, люди культуры и спорта – среди них немало и представителей молодежи.

Председатель Молодёжного парламента: «Члены Конституционной комиссии – это люди, которые должны выполнять свои функции максимально открыто»-1

Егор Макаревич, председатель Молодежного парламента при Национальном собрании Беларуси:
Члены Конституционной комиссии – это люди, которые должны выполнять свои функции максимально открыто. И мы с точки зрения Молодежного парламента эту работу уже до этого проводили. Организовывали диалоговые площадки «Беларусь будущего» во всех регионах. Наши члены парламента молодежного проводили площадки, собирали предложения по изменению Конституции. То есть уже есть наработанный пласт предложений, мы эту работу продолжим и дальше.

Конечно, работа всеобъемлющая. Опять же, будем ее проводить максимально открыто с использованием в том числе интерактивных сервисов, социальных сетей. Уже сейчас, кстати, это можно делать: писать в социальных сетях, писать на сайт Молодежного парламента mpns.by. Поэтому мы открыты абсолютно для любых предложений.

Александр Лукашенко: деятельность Конституционной комиссии должна носить гласный и открытый характер

Председатель Молодёжного парламента: «Члены Конституционной комиссии – это люди, которые должны выполнять свои функции максимально открыто»-4

Единый кейс необходимых изменений комиссия должна представить Президенту до 1 августа.

# Конституция # общество # Егор Макаревич # Александр Лукашенко # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Председатель Совета депутатов Минска о новой Конституции: «Я думаю, что у нас получится качественный продукт»
17 марта 2021 16:46

Председатель Совета депутатов Минска о новой Конституции: «Я думаю, что у нас получится качественный продукт»

Заводской район Минска отметил 83-летие. Названия лучших организаций занесли на Доску почёта
17 марта 2021 16:30

Заводской район Минска отметил 83-летие. Названия лучших организаций занесли на Доску почёта

Григорий Азарёнок: «В Беларуси есть несколько скорбных и позорных дат»
17 марта 2021 16:14

Григорий Азарёнок: «В Беларуси есть несколько скорбных и позорных дат»