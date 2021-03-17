Председатель Молодёжного парламента: «Члены Конституционной комиссии – это люди, которые должны выполнять свои функции максимально открыто»

Новости Беларуси. Предложения по обновлению Конституции вынесут на широкое общественное обсуждение, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Учесть актуальные и полезные предложения белорусов должна будет Конституционная комиссия, в которую вошли 36 человек.

Егор Макаревич, председатель Молодежного парламента при Национальном собрании Беларуси:

Члены Конституционной комиссии – это люди, которые должны выполнять свои функции максимально открыто. И мы с точки зрения Молодежного парламента эту работу уже до этого проводили. Организовывали диалоговые площадки «Беларусь будущего» во всех регионах. Наши члены парламента молодежного проводили площадки, собирали предложения по изменению Конституции. То есть уже есть наработанный пласт предложений, мы эту работу продолжим и дальше.

Конечно, работа всеобъемлющая. Опять же, будем ее проводить максимально открыто с использованием в том числе интерактивных сервисов, социальных сетей. Уже сейчас, кстати, это можно делать: писать в социальных сетях, писать на сайт Молодежного парламента mpns.by. Поэтому мы открыты абсолютно для любых предложений.

Александр Лукашенко: деятельность Конституционной комиссии должна носить гласный и открытый характер