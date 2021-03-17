Председатель Совета депутатов Минска о новой Конституции: «Я думаю, что у нас получится качественный продукт»

Новости Беларуси. Предложения по обновлению Конституции вынесут на широкое общественное обсуждение, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Учесть актуальные и полезные предложения белорусов должна будет Конституционная комиссия, в которую вошли 36 человек.

Это парламентарии, депутаты, медики и юристы, опытные хозяйственники, люди культуры и спорта, среди них немало и представителей молодежи.

Главная задача комиссии – аккумулировать предложения для грядущей редакции Основного закона.

Сегодня комиссия вырабатывает свои внутренние механизмы работы – это график общих заседаний, план по встречам с населением и анализу предложений по отдельно каждому разделу Конституции. Все инициативы законодательного апгрейда предстоит тщательно проанализировать и внести в проект, отвечающий запросам развития страны.