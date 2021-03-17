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Председатель Совета депутатов Минска о новой Конституции: «Я думаю, что у нас получится качественный продукт»

17 марта 2021 16:46
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Новости Беларуси. Предложения по обновлению Конституции вынесут на широкое общественное обсуждение, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Учесть актуальные и полезные предложения белорусов должна будет Конституционная комиссия, в которую вошли 36 человек.

В состав Конституционной комиссии вошли 36 человек

Председатель Совета депутатов Минска о новой Конституции: «Я думаю, что у нас получится качественный продукт»-1

Это парламентарии, депутаты, медики и юристы, опытные хозяйственники, люди культуры и спорта, среди них немало и представителей молодежи.

Главная задача комиссии – аккумулировать предложения для грядущей редакции Основного закона.

Сегодня комиссия вырабатывает свои внутренние механизмы работы – это график общих заседаний, план по встречам с населением и анализу предложений по отдельно каждому разделу Конституции. Все инициативы законодательного апгрейда предстоит тщательно проанализировать и внести в проект, отвечающий запросам развития страны.

Председатель Совета депутатов Минска о новой Конституции: «Я думаю, что у нас получится качественный продукт»-4

Андрей Бугров, председатель Минского городского Совета депутатов:
Отрадно, что в состав комиссии вошел депутатский корпус и, в частности, представители местного самоуправления, депутаты местных Советов. Депутаты – это люди, которые избраны белорусским народом. Поэтому те предложения, которые мы получали, получаем и будем получать в процессе общения, встреч, диалоговых площадок, как раз таки они являются оазисом донесения изменений в Основной закон. С помощью профессиональных компетентных юристов и представителей других сфер, я думаю, что у нас получится качественный продукт. Именно Конституция для народа, Конституция для людей.

Председатель Совета депутатов Минска о новой Конституции: «Я думаю, что у нас получится качественный продукт»-7

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# Конституция # общество # Андрей Бугров # Фотофакт

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