Председатель Совета депутатов Минска о новой Конституции: «Я думаю, что у нас получится качественный продукт»

Новости Беларуси. Предложения по обновлению Конституции вынесут на широкое общественное обсуждение, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Учесть актуальные и полезные предложения белорусов должна будет Конституционная комиссия, в которую вошли 36 человек.
В состав Конституционной комиссии вошли 36 человек
Это парламентарии, депутаты, медики и юристы, опытные хозяйственники, люди культуры и спорта, среди них немало и представителей молодежи.
Главная задача комиссии – аккумулировать предложения для грядущей редакции Основного закона.
Сегодня комиссия вырабатывает свои внутренние механизмы работы – это график общих заседаний, план по встречам с населением и анализу предложений по отдельно каждому разделу Конституции. Все инициативы законодательного апгрейда предстоит тщательно проанализировать и внести в проект, отвечающий запросам развития страны.
Андрей Бугров, председатель Минского городского Совета депутатов:
Отрадно, что в состав комиссии вошел депутатский корпус и, в частности, представители местного самоуправления, депутаты местных Советов. Депутаты – это люди, которые избраны белорусским народом. Поэтому те предложения, которые мы получали, получаем и будем получать в процессе общения, встреч, диалоговых площадок, как раз таки они являются оазисом донесения изменений в Основной закон. С помощью профессиональных компетентных юристов и представителей других сфер, я думаю, что у нас получится качественный продукт. Именно Конституция для народа, Конституция для людей.