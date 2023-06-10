Наталья Кочанова на праздновании Дня города в Новополоцке: я всегда испытываю чувство Родины здесь

Новости Беларуси. Научно-промышленный центр, нефтехимический флагман, молодежная столица – 2023! Это все о Новополоцке, городе-имениннике, который отмечает свой 65-й день рождения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Мероприятия сегодня, 10 июня, здесь начались практически с самого утра. Праздник открыли многотысячным шествием по главной улице. В колонне – почетные гости, представители городов-побратимов и, конечно, трудовые коллективы.

За шесть десятилетий из палаточного городка Новополоцк превратился в современный экономический, образовательный и культурный центр не только Витебщины, но и страны. Своими разработками он известен и далеко за пределами Беларуси. Сегодня люди, благодаря которым город растет и развивается, профессионалы своего дела, получили заслуженные награды.

Торжественная церемония чествования лучших представителей различных сфер состоялась на площади Строителей. В этот праздничный день все лучшие пожелания звучат молодому городу на берегу древней Западной Двины.