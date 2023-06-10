Наталья Кочанова на праздновании Дня города в Новополоцке: я всегда испытываю чувство Родины здесь

Новости Беларуси. Научно-промышленный центр, нефтехимический флагман, молодежная столица – 2023! Это все о Новополоцке, городе-имениннике, который отмечает свой 65-й день рождения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Научно-промышленный центр, нефтехимический флагман, молодежная столица – 2023! Это все о Новополоцке, городе-имениннике, который отмечает свой 65-й день рождения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Мероприятия сегодня, 10 июня, здесь начались практически с самого утра. Праздник открыли многотысячным шествием по главной улице. В колонне – почетные гости, представители городов-побратимов и, конечно, трудовые коллективы.
За шесть десятилетий из палаточного городка Новополоцк превратился в современный экономический, образовательный и культурный центр не только Витебщины, но и страны. Своими разработками он известен и далеко за пределами Беларуси. Сегодня люди, благодаря которым город растет и развивается, профессионалы своего дела, получили заслуженные награды.
Торжественная церемония чествования лучших представителей различных сфер состоялась на площади Строителей. В этот праздничный день все лучшие пожелания звучат молодому городу на берегу древней Западной Двины.
Наталья Кочанова, председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси:
Я всегда испытываю чувство Родины, чувство дома, теплоту в душе. Когда приезжаю, я дома, здесь, на своей родной земле, поэтому только любовь, только благодарность тем, кто здесь живет и продолжает эти славные, добрые традиции.
Олеся Шарлай, заместитель начальника отдела по образованию Новополоцкого горисполкома:
Мои родители строили этот город. Я здесь родилась. Здесь родились мои дети, и надеюсь, что будут здесь жить. Здесь учатся, работают, становятся взрослыми, создают семьи самые лучшие люди, которые есть в нашей стране. Они прославляют город, они здесь получают радость, успех, счастье.
Молодой, красивый, энергичный, все тут хорошо.
Праздничные мероприятия продолжаются. Гостей ждет байкер-шоу, выступления спасателей и еще много зрелищных и ярких моментов.
Новополоцк отмечает 65-й день рождения. Посетили город-юбиляр и пообщались с гостями и жителями. Подробнее здесь.